Организаторы Кубка вызова по художественной гимнастике в Клуж-Напоке вывесили два голубых полотна вместо флагов России и Беларуси

В Клуж-Напоке вместо флагов России и Беларуси вывесили голубые полотна.

На Кубке вызова по художественной гимнастике в румынском городе Клуж-Напока организаторы заменили государственные флаги России и Беларуси нейтральными голубыми полотнами.

Фото поделился пользователь в чате канала о художественной гимнастике Елены Крупиной.

Ранее мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок заявил, что флаг и гимн России не будут использоваться на местном этапе Кубка вызова, несмотря на то, что международная и европейская федерации гимнастики сняли санкции с российских спортсменов.

В пресс-службе Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) заявили, что «ведут переговоры с соответствующими сторонами, чтобы найти подходящий способ продвижения вперед».

По информации пресс-службы Федерации гимнастики России, россиянки Мария Борисова и Арина Ковшова, заявленные на турнир, провели опробование.

Соревнования стартуют 26 июня.