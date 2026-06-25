  1. Спортс
  2. Гимнастика
  3. Новости

  4. Организаторы Кубка вызова по художественной гимнастике в Клуж-Напоке вывесили два голубых полотна вместо флагов России и Беларуси

Фото
0
Организаторы Кубка вызова по художественной гимнастике в Клуж-Напоке вывесили два голубых полотна вместо флагов России и Беларуси
В Клуж-Напоке вместо флагов России и Беларуси вывесили голубые полотна.

На Кубке вызова по художественной гимнастике в румынском городе Клуж-Напока организаторы заменили государственные флаги России и Беларуси нейтральными голубыми полотнами.

Фото поделился пользователь в чате канала о художественной гимнастике Елены Крупиной.

Ранее мэр румынского города Клуж-Напока Эмиль Бок заявил, что флаг и гимн России не будут использоваться на местном этапе Кубка вызова, несмотря на то, что международная и европейская федерации гимнастики сняли санкции с российских спортсменов.

В пресс-службе Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) заявили, что «ведут переговоры с соответствующими сторонами, чтобы найти подходящий способ продвижения вперед».

По информации пресс-службы Федерации гимнастики России, россиянки Мария Борисова и Арина Ковшова, заявленные на турнир, провели опробование.

Соревнования стартуют 26 июня.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Мария Борисова
Арина Ковшова
художественная гимнастика
Кубок вызова
logoПолитика

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Все люди как люди, а румыны как ..р на блюде((
Гимнастика в Telegram
Материалы по теме
Свищев о запрете флага РФ в Румынии: «Мэр мог даже не читать правила. Но если это провокация, тогда санкции должны дойти вплоть до отмены соревнований»
сегодня, 11:01
World Gymnastics о запрете флага РФ в Румынии: «Мы ведем переговоры с соответствующими сторонами, чтобы найти подходящий способ продвижения вперед»
сегодня, 10:47
Михаил Дегтярев: «Будем добиваться санкций в отношении Федерации гимнастики Румынии, если нарушения в отношении наших атлетов не будут устранены»
сегодня, 10:40
Рекомендуем
Главные новости
Свищев о запрете флага РФ в Румынии: «Мэр мог даже не читать правила. Но если это провокация, тогда санкции должны дойти вплоть до отмены соревнований»
сегодня, 11:01
World Gymnastics о запрете флага РФ в Румынии: «Мы ведем переговоры с соответствующими сторонами, чтобы найти подходящий способ продвижения вперед»
сегодня, 10:47
Михаил Дегтярев: «Будем добиваться санкций в отношении Федерации гимнастики Румынии, если нарушения в отношении наших атлетов не будут устранены»
сегодня, 10:40
«Гимн и флаг России использоваться не будут». В Румынии выступили против снятия санкций с российских гимнасток на Кубке вызова
сегодня, 10:00
Александра Солдатова: «Продолжаю заниматься спортом для здоровья, а бонусом идет еще и эстетика. У меня двое детей, я должна быть выносливой»
вчера, 23:26
Ковшова заменит Кононову в составе сборной России на этапе Кубка вызова в Румынии
23 июня, 15:55
Свищев об ужесточении правил FIG: «Устраивать из церемонии награждения политические провокации никому не позволено»
23 июня, 15:47
FIG ужесточила регламент награждений: запрещены любые формы демонстраций, а также политическая, религиозная или расовая пропаганда
23 июня, 13:38
Борисова и Кононова выступят на этапе Кубка вызова в Румынии
22 июня, 18:50
🥇🥈🥉 Российские гимнастки завоевали четыре золота, серебро и три бронзы на Кубке вызова в Пекине
21 июня, 14:31
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА взяло гимнасток Ильтерякову и Крамаренко под усиленный допинг-контроль
22 июня, 11:10
Гимнаст Бондаренко о падении в опорном прыжке в Афинах-2004: «Последствия дали о себе знать – серьезная травма, мне пришлось оперировать позвоночник»
11 декабря 2025, 12:57
Алина Горносько: «Порой мне кажется, что соперницы меня боятся из‑за моего опыта»
14 ноября 2025, 11:11
Мария Борисова: «Надо все время усложнять программу, чтобы быть еще лучше и получать максимально высокие оценки»
14 ноября 2025, 10:58
«Каждый предмет коварен по‑своему. Нужна предельная внимательность». Олимпийская чемпионка Максимова о гимнастике
14 ноября 2025, 10:39
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября 2025, 15:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября 2025, 14:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября 2025, 15:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября 2025, 16:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября 2025, 12:25