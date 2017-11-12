Российский альпинист и бейсджампер Валерий Розов погиб в Непале
Главный тренер сборной России по парашютному спорту Вадим Ниязов сообщил о том, что в Непале погиб российский альпинист и бейсджампер Валерий Розов.
Он разбился при попытке совершить полет на крыле, прыгнув с гималайской вершины Ама-Даблам.
«Этот человек – один из символов российского парашютного спорта, он в свое время был чемпионом мира, ему присвоили звание заслуженного мастера спорта.
Последние 10 лет Розов целенаправленно занимался бейсджампингом и альпинизмом, ему стали интересны экстремальные проекты с прыжками с гор.
По нашей информации, сейчас идут работы по поиску его тела, а находившиеся с ним люди пока не выходят с нами на связь», – сказал Ниязов.
52-летний Розов являлся многократным чемпионом России и международных соревнований по парашютному спорту. В качестве альпиниста он покорил несколько мировых вершин.
В 2016 году россиянин установил мировой рекорд в бейсджампинге, совершив прыжок с высоты в 7700 м над уровнем моря в Гималаях. Он также прыгал с горы Уаскаран в Перу, Эльбруса, с горы Ульветанна в Антарктиде и других вершин.
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