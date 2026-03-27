Альпинист Абрамов рассказал, что встречал слепых людей при подъеме на Эверест.

Альпинист Александр Абрамов рассказал, что встречал слепых людей на Эвересте.

Абрамов 12 раз поднимался на высочайшую вершину мира и является рекордсменом России.

– Почему многих так тянет [в горы]? Вот вы упоминали новозеландца с титановыми ногами. Есть китаец Ся Бойю, который в 1975-м при попытке спасти товарища при восхождении на Эверест обморозил ноги. Ему их ампутировали. А в 2018-м, в 69 лет, он на протезах все-таки зашел.

– Недавно непалец зашел вообще без ног.

– Что движет такими людьми?

– Людям хочется чувствовать себя полноценными, ведь потеря ноги – не потеря жизни. Таких сложно не уважать. Заставляют задуматься нас, здоровых обалдуев.

Но вот про кого я не могу понять – это слепые. Несколько раз встречал на Эвересте. И там по таким же колдобинам нужно лезть, особенно где-нибудь в Кхумбу. Я бы еще там сказал: «Все, вершина, поздравляю! Ура! Погнали обратно». Это было бы более гуманно.

Но нет, его тащат на самый верх. И ведь ничего для человека не меняется. Точно так же в какой-то момент говорят: «Ну все, ты пришел. Ура. Теперь обратно».

Если сложности со зрением с детства, то ведь даже представить сложно, что вообще вокруг.

– Никогда об этом не задумывался.

– На заре моей юности была история, когда на Эльбрус привезли японцев. Тогда канатка была очень короткая, приютов не было. И вот началась пурга.

А там есть скалы Пастухова – на 4600 м. 1000 м до пика. Видимости никакой. Они и сказали японцам: «Поздравляем, вершина». Те счастливые.

– Это норм?

– Это гуманно. Это не обман. Иначе бы никто не поднялся. Скорее всего, все бы так и остались на горе. А японцы так мечтали взойти! В душе они счастливы. И живы.

Вот так же и слепому можно было говорить о вершине раньше… – сказал Абрамов в интервью Спортсу’’ .

