  Альпинист Абрамов: «Встречал слепых на Эвересте. Лезть нужно по таким колдобинам, и я бы еще раньше сказал: «Все, вершина! Погнали обратно». Это более гуманно»
Альпинист Абрамов: «Встречал слепых на Эвересте. Лезть нужно по таким колдобинам, и я бы еще раньше сказал: «Все, вершина! Погнали обратно». Это более гуманно»

Абрамов 12 раз поднимался на высочайшую вершину мира и является рекордсменом России. 

– Почему многих так тянет [в горы]? Вот вы упоминали новозеландца с титановыми ногами. Есть китаец Ся Бойю, который в 1975-м при попытке спасти товарища при восхождении на Эверест обморозил ноги. Ему их ампутировали. А в 2018-м, в 69 лет, он на протезах все-таки зашел.

– Недавно непалец зашел вообще без ног.

– Что движет такими людьми?

– Людям хочется чувствовать себя полноценными, ведь потеря ноги – не потеря жизни. Таких сложно не уважать. Заставляют задуматься нас, здоровых обалдуев.

Но вот про кого я не могу понять – это слепые. Несколько раз встречал на Эвересте. И там по таким же колдобинам нужно лезть, особенно где-нибудь в Кхумбу. Я бы еще там сказал: «Все, вершина, поздравляю! Ура! Погнали обратно». Это было бы более гуманно.

Но нет, его тащат на самый верх. И ведь ничего для человека не меняется. Точно так же в какой-то момент говорят: «Ну все, ты пришел. Ура. Теперь обратно».

Если сложности со зрением с детства, то ведь даже представить сложно, что вообще вокруг.

– Никогда об этом не задумывался.

– На заре моей юности была история, когда на Эльбрус привезли японцев. Тогда канатка была очень короткая, приютов не было. И вот началась пурга. 

А там есть скалы Пастухова – на 4600 м. 1000 м до пика. Видимости никакой. Они и сказали японцам: «Поздравляем, вершина». Те счастливые.

– Это норм?

– Это гуманно. Это не обман. Иначе бы никто не поднялся. Скорее всего, все бы так и остались на горе. А японцы так мечтали взойти! В душе они счастливы. И живы.

Вот так же и слепому можно было говорить о вершине раньше… – сказал Абрамов в интервью Спортсу’’.

«Без шерпов на Эверест до сих пор бы никто не поднялся». Он 12 раз покорил главную вершину – большое интервью

Альпинист Абрамов о стоимости восхождений на Эверест: «Столько, во сколько вы оцениваете свою жизнь. Дешевле 50 тысяч долларов не найдешь»
29 минут назад
Альпинист Абрамов: «Я достаточно спокойно отношусь к смерти – к сожалению, повидал их много. Человеку в горах можно помочь, но невозможно спасти»
47 минут назад
Альпинист Абрамов: «Боня – молодец, прекрасно, что она пошла на Эверест. Да, сделала себе пиар – и что? Некоторые ради пиара без штанов по улицам скачут»
сегодня, 11:49
Рекомендуем
Главные новости
Альпинист Абрамов о стоимости восхождений на Эверест: «Столько, во сколько вы оцениваете свою жизнь. Дешевле 50 тысяч долларов не найдешь»
29 минут назад
Альпинист Абрамов: «Я достаточно спокойно отношусь к смерти – к сожалению, повидал их много. Человеку в горах можно помочь, но невозможно спасти»
47 минут назад
Альпинист Абрамов: «Боня – молодец, прекрасно, что она пошла на Эверест. Да, сделала себе пиар – и что? Некоторые ради пиара без штанов по улицам скачут»
сегодня, 11:49
Федерация альпинизма России не будет возобновлять поиски тела Наговициной на пике Победы
18 марта, 10:07
Международная федерация скалолазания допустила россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе
23 февраля, 16:01
Глава Федерации скалолазания России: «Хоннольд – уникальный спортсмен. Но в целом покорение небоскребов максимально далеко от скалолазания»
25 января, 11:31
Скалолаз-экстремал Алекс Хоннольд без страховки взобрался на небоскреб «Тайбэй 101» высотой 508 метров
25 января, 07:38Фото
Глава Федерации альпинизма Киргизии: «Вероятность спуска тела Наговициной с Пика Победы очень невысокая – меньше 10%»
22 января, 06:44
Гид опроверг информацию о застрявших в Антарктиде российских альпинистах
21 января, 10:16
Международная федерация скалолазания может допустить российских спортсменов на турниры в 2026 году
17 декабря 2025, 06:40
Ко всем новостям
Последние новости
В Москве пройдет крупнейшая выставка подводного туризма Moscow Dive Show
15 января, 15:33
С 1 по 6 марта состоится международный фестиваль фридайвинга «Под лед Байкала». Швейцарец Брудерер пойдет на рекорд по погружению без гидрокостюма
19 декабря 2025, 07:58
Названы лауреаты «Стального ангела» – главной женской награды России в области альпинизма
11 декабря 2025, 15:58
Группа туристов из Москвы попала под камнепад на Эльбрусе
2 сентября 2025, 10:48
Компания Paramount приобрела права на документальный фильм о российском фридайвере Алексее Молчанове
13 ноября 2024, 16:46
Цыпленков о бойцах MMA в армрестлинге: «Почему бы нет. Думаю, для Емельяненко это не проблема, заинтересовать только надо»
21 июля 2024, 14:13
Лалетин – на вопрос о конкуренции с Леваном: «Только этим и живу»
5 июля 2024, 06:58
Леван об East vs West 13: «В долгом матче на выносливость, думаю, у Морозова больше шансов. Либо Лалетин сделает все быстро и победит»
3 июля 2024, 12:03
Лалетин об армфайте с Морозовым: «Думаю, мне он будет удобен как соперник»
3 июля 2024, 10:37
тест
17 июня 2024, 18:27
Рекомендуем