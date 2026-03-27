  Альпинист Абрамов о стоимости восхождений на Эверест: «Столько, во сколько вы оцениваете свою жизнь. Дешевле 50 тысяч долларов не найдешь»
Альпинист Абрамов о стоимости восхождений на Эверест: «Столько, во сколько вы оцениваете свою жизнь. Дешевле 50 тысяч долларов не найдешь»

Альпинист Александр Абрамов рассказал о стоимости восхождений на Эверест.

Абрамов 12 раз поднимался на высочайшую вершину мира и является рекордсменом России. 

– Вопрос, который точно интересен всем. Сколько стоит подняться на Эверест?

– Видел отзывы на нашем сайте на эту тему? (Абрамов является президентом «Клуба 7 вершин» – Спортс’’)

– Пишут, что это стоит всей жизни, что это не о деньгах. Но конкретных цифр не нашел.

– Он стоит столько, во сколько вы оцениваете свою жизнь. Если низко, можете искать самый дешевый вариант. Высоко – придется найти компанию, которая сделает все дороже, но точно лучше. 

– Какая минимальная планка?

– А сколько стоит легковой автомобиль? От 10-20 тысяч рублей за какой-нибудь старый и убитый – и до нескольких миллионов долларов. Та же история про Эверест.

Минимальное – это стоимость пермита. На сегодня – 15 тысяч долларов. Меньше – невозможно. 

Но дальше встанут другие обязательные расходы: добраться, одеться, питание, проживание, базовый лагерь и так далее. В смете больше 70 позиций.

– Но какой реальный порог входа? Знаю, что программа с вашим «Клубом 7 вершин» – в районе 6 миллионов рублей. Но сюда ведь не входит, например, оборудование.

– Если говорить про нас, то имеются две программы: стандарт-комфорт и ВИП. Первая опция – 70 тысяч долларов, вторая – 91. В стандарте один шерп на участника и 7-8 баллонов кислорода. В ВИПе – два шерпы на участника и 10 баллонов кислорода.

В экспедиции вас обеспечивают вертолетом, палатками, столовой, обогревателями, кроватями и интернетом в базовом лагере. Это минимальный набор – как в гостинице. На голом льду строим хороший, двухзвездочный – хотя по тем меркам пятизвездочный – глэмпинг.

Шерпы выезжают за месяц до нашей экспедиции и начинают рубить лед, выравнивая площадку 100х100 м. Потом выкладывают все камнями, террасами и только затем устанавливают палатки. То есть работа огромнейшая. Лишь потом начинается работа на горе – с помощью тех же шерпов.

– Суммируя, какая реальная планка входа на Эверест?

– От 50 до 100 тысяч долларов. Дешевле не найдешь. Ближе к 100 будет офигенный, классный сервис. Это как в путешествии – кто-то может поспать и в хостеле, а кому-то нужен пятизвездочный отель. В итоге же все останутся довольны, – рассказал Абрамов в интервью Спортсу’’.

«Без шерпов на Эверест до сих пор бы никто не поднялся». Он 12 раз покорил главную вершину – большое интервью

Хозяин барин, конечно, но я бы с теплого дивана в эти дебри полез бы только если доплатят мне. А самолично выкладывать за это свои кровные считаю абсурдом
Разговаривал как-то со знакомыми, очень хотящими туда забраться. У них пунктик - стремятся попасть во всякие категории, где числится <0,001% Пробежать какой-то супермарафон и т.д. Готовы платить за это большие деньги. Наверное, из таких и состоит большинство идущих на Эверест.
Ну то есть, ставишь свою жизнь и сверху накидываешь еще 5+ лямов. И лезешь. Ну, такое себе
А если заплатить 150 тыщ зелени - то тебя поместят в условный кузов 600-го мерина и на руках отнесут на вершину.... ;-)
В Симпсонах такое было - Гомер спал в мешке, его двое тащили
Ну Гомер легенда вообще, его все время кто-то тащит или везет, а он чисто на чилле )))
Это строго для фанатов гор , меня туда только под дулом пистолета - высоты боюсь 🫣 . Соседка лет пятнадцать назад разбилась при привосхождении на какую-то вершину , её мать потом умом тронулась ... не , на фиг такой отдых .
А есть те, кто там побывал, но не нигде ни разу не рассказывал о подъёме? (шерпы не считаются).
Ради рассказа и показухи.
