Альпинист Абрамов о стоимости восхождений на Эверест: «Столько, во сколько вы оцениваете свою жизнь. Дешевле 50 тысяч долларов не найдешь»

Альпинист Абрамов: Эверест стоит столько, во сколько вы оцениваете свою жизнь.

Абрамов 12 раз поднимался на высочайшую вершину мира и является рекордсменом России.

– Вопрос, который точно интересен всем. Сколько стоит подняться на Эверест?

– Видел отзывы на нашем сайте на эту тему? (Абрамов является президентом «Клуба 7 вершин» – Спортс’’)

– Пишут, что это стоит всей жизни, что это не о деньгах. Но конкретных цифр не нашел.

– Он стоит столько, во сколько вы оцениваете свою жизнь. Если низко, можете искать самый дешевый вариант. Высоко – придется найти компанию, которая сделает все дороже, но точно лучше.

– Какая минимальная планка?

– А сколько стоит легковой автомобиль? От 10-20 тысяч рублей за какой-нибудь старый и убитый – и до нескольких миллионов долларов. Та же история про Эверест.

Минимальное – это стоимость пермита. На сегодня – 15 тысяч долларов. Меньше – невозможно.

Но дальше встанут другие обязательные расходы: добраться, одеться, питание, проживание, базовый лагерь и так далее. В смете больше 70 позиций.

– Но какой реальный порог входа? Знаю, что программа с вашим «Клубом 7 вершин» – в районе 6 миллионов рублей. Но сюда ведь не входит, например, оборудование.

– Если говорить про нас, то имеются две программы: стандарт-комфорт и ВИП. Первая опция – 70 тысяч долларов, вторая – 91. В стандарте один шерп на участника и 7-8 баллонов кислорода. В ВИПе – два шерпы на участника и 10 баллонов кислорода.

В экспедиции вас обеспечивают вертолетом, палатками, столовой, обогревателями, кроватями и интернетом в базовом лагере. Это минимальный набор – как в гостинице. На голом льду строим хороший, двухзвездочный – хотя по тем меркам пятизвездочный – глэмпинг.

Шерпы выезжают за месяц до нашей экспедиции и начинают рубить лед, выравнивая площадку 100х100 м. Потом выкладывают все камнями, террасами и только затем устанавливают палатки. То есть работа огромнейшая. Лишь потом начинается работа на горе – с помощью тех же шерпов.

– Суммируя, какая реальная планка входа на Эверест?

– От 50 до 100 тысяч долларов. Дешевле не найдешь. Ближе к 100 будет офигенный, классный сервис. Это как в путешествии – кто-то может поспать и в хостеле, а кому-то нужен пятизвездочный отель. В итоге же все останутся довольны, – рассказал Абрамов в интервью Спортсу’’ .

