Призер Олимпиад в бобслее Алексей Воевода взял серебро на чемпионате России по армрестлингу
Призер Игр в бобслее Воевода взял серебро на чемпионате России по армрестлингу.
Двукратный призер Олимпийских игр в бобслее Алексей Воевода взял серебро на чемпионате России по армрестлингу.
Воевода уступил в финале весовой категории до 110 кг на правой руке Адаму Баркинхоеву.
45-летний Воевода соревновался в армрестлинге до перехода в бобслей, побеждал на чемпионатах и Кубках мира.
В 2023 году Воевода участвовал в турнире King of the Table в Дубае, где уступил американцу Джону Брзенку.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
