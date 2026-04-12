Призер Олимпиад в бобслее Алексей Воевода взял серебро на чемпионате России по армрестлингу

Призер Игр в бобслее Воевода взял серебро на чемпионате России по армрестлингу.

Двукратный призер Олимпийских игр в бобслее Алексей Воевода взял серебро на чемпионате России по армрестлингу.

Воевода уступил в финале весовой категории до 110 кг на правой руке Адаму Баркинхоеву.

45-летний Воевода соревновался в армрестлинге до перехода в бобслей, побеждал на чемпионатах и Кубках мира.

В 2023 году Воевода участвовал в турнире King of the Table в Дубае, где уступил американцу Джону Брзенку.

Где сейчас наши герои Олимпиады-2006 в Турине?