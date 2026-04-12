  • Призер Олимпиад в бобслее Алексей Воевода взял серебро на чемпионате России по армрестлингу
Двукратный призер Олимпийских игр в бобслее Алексей Воевода взял серебро на чемпионате России по армрестлингу.

Воевода уступил в финале весовой категории до 110 кг на правой руке Адаму Баркинхоеву.

45-летний Воевода соревновался в армрестлинге до перехода в бобслей, побеждал на чемпионатах и Кубках мира.

В 2023 году Воевода участвовал в турнире King of the Table в Дубае, где уступил американцу Джону Брзенку.

Где сейчас наши герои Олимпиады-2006 в Турине?

Материалы по теме
Алексей Воевода выступит на чемпионате России по армрестлингу: «Я еду не тотально побеждать, хочу бороться, путь мой – продолжение»
9 апреля, 10:41
Армрестлинг. East vs West 22. Лалетин победил Ларратта и защитил титул, Яблонски выиграл у Тодда, Хатчингс уступил Петренко, другие результаты
28 февраля, 23:50
Где сейчас наши герои Олимпиады-2006 в Турине?
16 февраля, 13:30
Альпинист Абрамов: «Эверест – это место, где земля встречается с небом, а человек – с богом. Люди там становятся чище»
27 марта, 15:11
Альпинист Абрамов: «Без шерпов не было бы даже первого восхождения на Эверест, до сих пор. Они уникальный народ, который умеет это делать»
27 марта, 14:49
Альпинист Абрамов: «Встречал слепых на Эвересте. Лезть нужно по таким колдобинам, и я бы еще раньше сказал: «Все, вершина! Погнали обратно». Это более гуманно»
27 марта, 12:51
Альпинист Абрамов о стоимости восхождений на Эверест: «Столько, во сколько вы оцениваете свою жизнь. Дешевле 50 тысяч долларов не найдешь»
27 марта, 12:25
Альпинист Абрамов: «Я достаточно спокойно отношусь к смерти – к сожалению, повидал их много. Человеку в горах можно помочь, но невозможно спасти»
27 марта, 12:07
Альпинист Абрамов: «Боня – молодец, прекрасно, что она пошла на Эверест. Да, сделала себе пиар – и что? Некоторые ради пиара без штанов по улицам скачут»
27 марта, 11:49
Федерация альпинизма России не будет возобновлять поиски тела Наговициной на пике Победы
18 марта, 10:14
Международная федерация скалолазания допустила россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе
23 февраля, 16:01
Глава Федерации скалолазания России: «Хоннольд – уникальный спортсмен. Но в целом покорение небоскребов максимально далеко от скалолазания»
25 января, 11:31
Скалолаз-экстремал Алекс Хоннольд без страховки взобрался на небоскреб «Тайбэй 101» высотой 508 метров
25 января, 07:38Фото
В Москве пройдет крупнейшая выставка подводного туризма Moscow Dive Show
15 января, 15:33
С 1 по 6 марта состоится международный фестиваль фридайвинга «Под лед Байкала». Швейцарец Брудерер пойдет на рекорд по погружению без гидрокостюма
19 декабря 2025, 07:58
Названы лауреаты «Стального ангела» – главной женской награды России в области альпинизма
11 декабря 2025, 15:58
Группа туристов из Москвы попала под камнепад на Эльбрусе
2 сентября 2025, 10:48
Компания Paramount приобрела права на документальный фильм о российском фридайвере Алексее Молчанове
13 ноября 2024, 16:46
Цыпленков о бойцах MMA в армрестлинге: «Почему бы нет. Думаю, для Емельяненко это не проблема, заинтересовать только надо»
21 июля 2024, 14:13
Лалетин – на вопрос о конкуренции с Леваном: «Только этим и живу»
5 июля 2024, 06:58
Леван об East vs West 13: «В долгом матче на выносливость, думаю, у Морозова больше шансов. Либо Лалетин сделает все быстро и победит»
3 июля 2024, 12:03
Лалетин об армфайте с Морозовым: «Думаю, мне он будет удобен как соперник»
3 июля 2024, 10:37
