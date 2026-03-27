Альпинист Абрамов: «Боня – молодец, прекрасно, что она пошла на Эверест. Да, сделала себе пиар – и что? Некоторые ради пиара без штанов по улицам скачут»

Альпинист-рекордсмен Абрамов похвалил Боню за ее восхождение на Эверест.

Альпинист Александр Абрамов похвалил телеведущую Викторию Боню , которая в 2025 году совершила восхождение на Эверест.

Абрамов 12 раз поднимался на высочайшую вершину мира и является рекордсменом России.

– Есть такой стереотип, что Эверест – легкая гора. Не К2 и не Аннапурна.

– А КамАЗ – это легкая машина по сравнению с БелАЗом. Да, есть горы сложнее, но Эверест прекрасен тем, что именно эта гора – самая высокая.

Называть ее легкой… Там погибло в районе 300 человек. Это отнюдь не простая вершина. Одна из самых сложных в мире. Просто из-за огромного спроса Эверест очень хорошо изучили и проработали. Как раз ценой смертей других людей найдены оптимальные маршруты и места для базовых лагерей.

Если вернуться к истории, три первые английские экспедиции были провальными. Много шерпов унесли лавины – и сейчас там просто не ходят.

В год на Эверест идут примерно 1000 человек: 500 альпинистов плюс 500 шерпов. Где-то у 800 получается. В результате такого потока наработаны очень четкие правила, что делает восхождения относительно безопаснее.

На других горах статистика более грустная, потому что они менее посещаемы. Эверест – это как Красная площадь в Москве. В первую очередь все хотят туда. И у каждого альпиниста есть мечта: подняться именно на Эверест.

– Отсюда второй штамп: Эверест – попса. Выложи много денег, за тебя все сделают и потом можешь хвастаться фоточками в соцсетях.

– Альпы вообще полностью обустроены и комфортны, но сложность горы-то это не умаляет. Люди гибнут там до сих пор. Другое дело, что в развитом месте есть спасательные службы, связь, через которую можно сообщить о проблемах. Горы стали безопаснее, да. Но крутизна склонов от этого никак не изменилась.

Я много раз слышал миф, будто шерпы кого-то заносят. Вот только не было ни одного случая, чтобы в горах кого-то несли вверх, а не вниз. Хотя шерпы, безусловно, облегчили задачу.

Точно так же по Москве раньше ходили пешком, потом появились извозчики, а в какой-то момент – общественный транспорт. Представьте, вы приехали с Тверской до Варшавки, а вам скажут: «Ой, да это же ты на метро ехал или на такси. Вообще не то. Вот раньше люди сами как-то добирались». Мир становится комфортнее, странно этим не пользоваться.

В горах все так же случаются ледовые обвалы, есть трещины, лавины, все тот же мороз и недостаток кислорода. В 2023-м на Эвересте погибли 19 человек. Простая гора?

– Интервью с Викторией Боней, которая совершила ВИП-восхождение на Эверест, самое заминусованное на Спортсе’’ за прошлый год.

– А зря, Боня – большая молодец. Такое тоже часто слышу: «Этот миллиардер потратил миллион долларов на свою экспедицию. Лучше бы людям отдал». Но как только миллиардеры ни тратят деньги – и на фейерверки, и на шампанское в Монако. А вот идти в горы рискуют немногие.

Любое путешествие – исследование. Оно открывает что-то новое. И как по мне, прекрасно, что Боня пошла на Эверест. Да, она сделала этим себе какой-то пиар. И что? Некоторые ради пиара без штанов по улицам скачут.

Виктория подготовилась. Она морально и физически сильная женщина. На Эверест шли параллельно – она с командой Нимса Пурджи – но мы хорошо общались. И я могу сказать, что Боня – боец.

В начале экспедиции заболела, улетела в Катманду. Кто-то ей за это предъявляет. Вот только Боня не одна такая. Улетела половина лагеря. А вернулось небольшое количество. В том числе Виктория. И она потом еще поднялась.

Как ее можно минусовать? Потому что перила не провешивала? Если честно, обсуждать темы «а почему вы ходите с шерпами» и «почему используете кислород» я готов только с теми, кто был на восьмитысячниках. Но таким людям как раз ничего объяснять не надо.

А с ребятами с диванов мы будем говорить на разных языках. Я тоже могу у них спросить: а почему вы ездите по асфальтированной дороге, которую к тому же проложили другие люди? – сказал Абрамов в интервью Спортсу’’ .

