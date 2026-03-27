  • Альпинист Абрамов: «Боня – молодец, прекрасно, что она пошла на Эверест. Да, сделала себе пиар – и что? Некоторые ради пиара без штанов по улицам скачут»
Альпинист-рекордсмен Абрамов похвалил Боню за ее восхождение на Эверест.

Альпинист Александр Абрамов похвалил телеведущую Викторию Боню, которая в 2025 году совершила восхождение на Эверест.

Абрамов 12 раз поднимался на высочайшую вершину мира и является рекордсменом России.

– Есть такой стереотип, что Эверест – легкая гора. Не К2 и не Аннапурна.

– А КамАЗ – это легкая машина по сравнению с БелАЗом. Да, есть горы сложнее, но Эверест прекрасен тем, что именно эта гора – самая высокая.

Называть ее легкой… Там погибло в районе 300 человек. Это отнюдь не простая вершина. Одна из самых сложных в мире. Просто из-за огромного спроса Эверест очень хорошо изучили и проработали. Как раз ценой смертей других людей найдены оптимальные маршруты и места для базовых лагерей.

Если вернуться к истории, три первые английские экспедиции были провальными. Много шерпов унесли лавины – и сейчас там просто не ходят.

В год на Эверест идут примерно 1000 человек: 500 альпинистов плюс 500 шерпов. Где-то у 800 получается. В результате такого потока наработаны очень четкие правила, что делает восхождения относительно безопаснее.

На других горах статистика более грустная, потому что они менее посещаемы. Эверест – это как Красная площадь в Москве. В первую очередь все хотят туда. И у каждого альпиниста есть мечта: подняться именно на Эверест.

– Отсюда второй штамп: Эверест – попса. Выложи много денег, за тебя все сделают и потом можешь хвастаться фоточками в соцсетях.

– Альпы вообще полностью обустроены и комфортны, но сложность горы-то это не умаляет. Люди гибнут там до сих пор. Другое дело, что в развитом месте есть спасательные службы, связь, через которую можно сообщить о проблемах. Горы стали безопаснее, да. Но крутизна склонов от этого никак не изменилась.

Я много раз слышал миф, будто шерпы кого-то заносят. Вот только не было ни одного случая, чтобы в горах кого-то несли вверх, а не вниз. Хотя шерпы, безусловно, облегчили задачу. 

Точно так же по Москве раньше ходили пешком, потом появились извозчики, а в какой-то момент – общественный транспорт. Представьте, вы приехали с Тверской до Варшавки, а вам скажут: «Ой, да это же ты на метро ехал или на такси. Вообще не то. Вот раньше люди сами как-то добирались». Мир становится комфортнее, странно этим не пользоваться. 

В горах все так же случаются ледовые обвалы, есть трещины, лавины, все тот же мороз и недостаток кислорода. В 2023-м на Эвересте погибли 19 человек. Простая гора?

Интервью с Викторией Боней, которая совершила ВИП-восхождение на Эверест, самое заминусованное на Спортсе’’ за прошлый год. 

– А зря, Боня – большая молодец. Такое тоже часто слышу: «Этот миллиардер потратил миллион долларов на свою экспедицию. Лучше бы людям отдал». Но как только миллиардеры ни тратят деньги – и на фейерверки, и на шампанское в Монако. А вот идти в горы рискуют немногие.

Любое путешествие – исследование. Оно открывает что-то новое. И как по мне, прекрасно, что Боня пошла на Эверест. Да, она сделала этим себе какой-то пиар. И что? Некоторые ради пиара без штанов по улицам скачут. 

Виктория подготовилась. Она морально и физически сильная женщина. На Эверест шли параллельно – она с командой Нимса Пурджи – но мы хорошо общались. И я могу сказать, что Боня – боец.

В начале экспедиции заболела, улетела в Катманду. Кто-то ей за это предъявляет. Вот только Боня не одна такая. Улетела половина лагеря. А вернулось небольшое количество. В том числе Виктория. И она потом еще поднялась.

Как ее можно минусовать? Потому что перила не провешивала? Если честно, обсуждать темы «а почему вы ходите с шерпами» и «почему используете кислород» я готов только с теми, кто был на восьмитысячниках. Но таким людям как раз ничего объяснять не надо. 

А с ребятами с диванов мы будем говорить на разных языках. Я тоже могу у них спросить: а почему вы ездите по асфальтированной дороге, которую к тому же проложили другие люди? – сказал Абрамов в интервью Спортсу’’.

Мужик шарит. Люди, которые скачут по улицам голые это как раз те, с кем и нужно сравнивать Викторию Боню на протяжении всей ее карьеры. Они на Эверест не поднимались, но и на бабки за ретрит курсы людей не разводили. Примерно на одном уровне, получается
Штанишки надела и в гору ползёт,
Лучше бы было наоборот
Она и без штанов на ТВ тоже скакала
Но и на Эверест поднялась, в отличии от других скакавших без штанов.
Что это меняет?
Дядя Саша разложил азы минусовщикам, которые на 10 этаж без лифта не зайдут ))
Комментарий удален пользователем
она утонула (с)
У вас же не возникает мысли, что эти 200 могли себя почувствовать плохо и отказаться от восхождения в каком то лагере ?
Просто другой сорт говна
Что самое заминусованное - это понятно, сильных и успешных людей диванные комментаторы в подавляющем большинстве ненавидят. А можно самим хотя бы на Эльбрус подняться - тут вообще много денег не надо
Альпинист Абрамов: «Я достаточно спокойно отношусь к смерти – к сожалению, повидал их много. Человеку в горах можно помочь, но невозможно спасти»
10 минут назад
Федерация альпинизма России не будет возобновлять поиски тела Наговициной на пике Победы
18 марта, 10:07
Международная федерация скалолазания допустила россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе
23 февраля, 16:01
Глава Федерации скалолазания России: «Хоннольд – уникальный спортсмен. Но в целом покорение небоскребов максимально далеко от скалолазания»
25 января, 11:31
Скалолаз-экстремал Алекс Хоннольд без страховки взобрался на небоскреб «Тайбэй 101» высотой 508 метров
25 января, 07:38Фото
Глава Федерации альпинизма Киргизии: «Вероятность спуска тела Наговициной с Пика Победы очень невысокая – меньше 10%»
22 января, 06:44
Гид опроверг информацию о застрявших в Антарктиде российских альпинистах
21 января, 10:16
Международная федерация скалолазания может допустить российских спортсменов на турниры в 2026 году
17 декабря 2025, 06:40
Альпинистка Пекова: «В горах невозможно держать пост, там нужна энергия. Но важно возместить его в другой, более благоприятный месяц»
27 ноября 2025, 07:22
Альпинистка Пекова: «Человек, который собирается на опасную гору, должен сам проконтролировать процесс. Все риски берутся на себя»
27 ноября 2025, 07:10
В Москве пройдет крупнейшая выставка подводного туризма Moscow Dive Show
15 января, 15:33
С 1 по 6 марта состоится международный фестиваль фридайвинга «Под лед Байкала». Швейцарец Брудерер пойдет на рекорд по погружению без гидрокостюма
19 декабря 2025, 07:58
Названы лауреаты «Стального ангела» – главной женской награды России в области альпинизма
11 декабря 2025, 15:58
Группа туристов из Москвы попала под камнепад на Эльбрусе
2 сентября 2025, 10:48
Компания Paramount приобрела права на документальный фильм о российском фридайвере Алексее Молчанове
13 ноября 2024, 16:46
Цыпленков о бойцах MMA в армрестлинге: «Почему бы нет. Думаю, для Емельяненко это не проблема, заинтересовать только надо»
21 июля 2024, 14:13
Лалетин – на вопрос о конкуренции с Леваном: «Только этим и живу»
5 июля 2024, 06:58
Леван об East vs West 13: «В долгом матче на выносливость, думаю, у Морозова больше шансов. Либо Лалетин сделает все быстро и победит»
3 июля 2024, 12:03
Лалетин об армфайте с Морозовым: «Думаю, мне он будет удобен как соперник»
3 июля 2024, 10:37
