Альпинист Абрамов: «Я достаточно спокойно отношусь к смерти – к сожалению, повидал их много. Человеку в горах можно помочь, но невозможно спасти»

Российский альпинист Александр Абрамов рассказал, как в горах меняется отношение к смерти.

Абрамов 12 раз поднимался на Эверест и является рекордсменом России.

– Вы всегда достаточно спокойно говорите о смерти. У альпинистов восприимчивость к ней ниже, чем у обычных людей?

– Смерть – естественное продолжение жизни. Никто этой участи не избежит. И альпинисты – как военные, мы рассматриваем смерть как возможное приложение своей деятельности.

Если постоянно думать «а вдруг, а вдруг?» – ничего не совершишь. В горах с такими мыслями шагу не сделаешь, потому что один участок лавиноопасный, на другом камни часто падают. Ты не можешь выйти туда с полной уверенностью, что ничего не произойдет.

Да, я достаточно спокойно отношусь к смерти. К сожалению, и повидал их много. И поносил людей погибших. Я давно выработал для себя формулу: «Неважно, как ты умрешь. Важно – как ты живешь». Выключатель в любом случае у всех один. А вот процесс менять мы можем.

– Читал, что на Эвересте в районе 250 трупов.

– За последние 70 лет погибли примерно 280 человек.

– И большая часть там так и лежит?

– Есть две стороны Эвереста. Северная, более дикая – с Тибета. И южная – с Непала. На северной после 8000 м очень сложно, там на 2 км набор 300-400 м. То есть поднимаешься почти горизонтально. С такой высоты спустить человека невозможно.

– Даже если он жив?

– Спасти можно, только если он сам сильно этого хочет. Сдался и лег – все, без шансов. Это любая высота, даже у нас на Кавказе. Поэтому человека в первую очередь нужно ставить на ноги. Чтобы он шел сам. Не хочет – бейте его ледорубом по жопе.

Иначе наступает моральная смерть, а вскоре и физическая. Пока же он борется – шансы есть. Человеку в горах можно помочь, но невозможно спасти.

– Как человек может не хотеть себе помочь?

– Я видел многих, которые сдались. Просто садились: «Все, дальше не иду». И поднять этого человека, а потом еще и нести – невозможно. Никто не сможет. Потому что в кошках и ботинках любой – это 100 кг. Вот представьте, что вам нужно взвалить на себя 100-килограммовую штангу и по сложному горному рельефу, по скалам, по веревкам тащить ее вниз. Да я умру раньше него.

А вот когда человек говорит: «Я буду ползти, но помогай мне» – все. Такого никогда не оставлю. Мы будем двигаться тяжело и медленно. Но будем, – рассказал Абрамов в интервью Спортсу’’ .

