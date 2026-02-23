Международная федерация скалолазания допустила россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе

World Climbing допустила россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой.

Международная федерация скалолазания (World Climbing) допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Исполнительный совет World Climbing на своем заседании, состоявшемся в Турине, снял приостановку членства федераций скалолазания России и Беларуси, установленную в марте 2022 года.

World Climbing разрешает участие спортсменов и представителей команд с российскими и белорусскими паспортами в соревнованиях при соблюдении критериев нейтральности. Организация международных мероприятий в России и Беларуси не разрешается до дальнейшего уведомления», – говорится в сообщении на сайте федерации.

