  • Спортс
  • Экстрим
  • Новости
  • Международная федерация скалолазания допустила россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе
9

Международная федерация скалолазания допустила россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе

World Climbing допустила россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой.

Международная федерация скалолазания (World Climbing) допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Исполнительный совет World Climbing на своем заседании, состоявшемся в Турине, снял приостановку членства федераций скалолазания России и Беларуси, установленную в марте 2022 года. 

World Climbing разрешает участие спортсменов и представителей команд с российскими и белорусскими паспортами в соревнованиях при соблюдении критериев нейтральности. Организация международных мероприятий в России и Беларуси не разрешается до дальнейшего уведомления», – говорится в сообщении на сайте федерации. 

Оттепель для нашего спорта: возвращают флаг, допускают игровиков, МОК отменил бан юношей

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: World Climbing
logoсборная России по скалолазанию
скалолазание
отстранение и возвращение России
сборная России жен (скалолазание)
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну и ключевое в новости это не допуск в нейтральном виде, формально это и так было. А восстановление статуса национальных федераций
Интересно, какая будет квота на КМ, по 2 на дисциплину/пол
Ответ anatol&#8242;
Интересно, какая будет квота на КМ, по 2 на дисциплину/пол
а какая была раньше?
Ответ Alexandro Purito
а какая была раньше?
В зависимости от рейтинга, в большинстве видов либо максимальные, либо близко. В прошлом году сильно порезали страновые квоты, но наши пропустили 3 сезона, то есть рейтинга нет как такового в принципе
Украинская сторона прокомментировала -шоб они попадали усе)))
Экстрим в Telegram
Материалы по теме
Данил Лысенко: «Хочется верить, что я не закончу выступать до того времени, когда появится возможность ездить на международные старты»
23 февраля, 08:35
Алаев об отстранении России: «Вижу, что ситуация меняется – по общению с мировыми функционерами, в том числе кулуарно. Решение принимают другие люди – не хочу делать прогнозы»
23 февраля, 08:33
Татьяна Тарасова: «Как и прежде, хочу, чтобы в Олимпийских играх участвовали все страны, включая нашу»
22 февраля, 15:48
Рекомендуем
Главные новости
Глава Федерации скалолазания России: «Хоннольд – уникальный спортсмен. Но в целом покорение небоскребов максимально далеко от скалолазания»
25 января, 11:31
Скалолаз-экстремал Алекс Хоннольд без страховки взобрался на небоскреб «Тайбэй 101» высотой 508 метров
25 января, 07:38Фото
Глава Федерации альпинизма Киргизии: «Вероятность спуска тела Наговициной с Пика Победы очень невысокая – меньше 10%»
22 января, 06:44
Гид опроверг информацию о застрявших в Антарктиде российских альпинистах
21 января, 10:16
Международная федерация скалолазания может допустить российских спортсменов на турниры в 2026 году
17 декабря 2025, 06:40
Альпинистка Пекова: «В горах невозможно держать пост, там нужна энергия. Но важно возместить его в другой, более благоприятный месяц»
27 ноября 2025, 07:22
Альпинистка Пекова: «Человек, который собирается на опасную гору, должен сам проконтролировать процесс. Все риски берутся на себя»
27 ноября 2025, 07:10
Армрестлинг. East vs West 20. Лалетин разгромил Кадоретта, Чаффи одолел Сагова, Дадикян победил Яблонски, другие результаты
1 ноября 2025, 23:44
Украинские роллер-фристайлистки сфотографировались с россиянкой на пьедестале чемпионата Европы
1 ноября 2025, 18:52Фото
Российских альпинистов могут номинировать на мировую премию «Золотой ледоруб»
29 октября 2025, 06:40
Ко всем новостям
Последние новости
В Москве пройдет крупнейшая выставка подводного туризма Moscow Dive Show
15 января, 15:33
С 1 по 6 марта состоится международный фестиваль фридайвинга «Под лед Байкала». Швейцарец Брудерер пойдет на рекорд по погружению без гидрокостюма
19 декабря 2025, 07:58
Названы лауреаты «Стального ангела» – главной женской награды России в области альпинизма
11 декабря 2025, 15:58
Группа туристов из Москвы попала под камнепад на Эльбрусе
2 сентября 2025, 10:48
Компания Paramount приобрела права на документальный фильм о российском фридайвере Алексее Молчанове
13 ноября 2024, 16:46
Цыпленков о бойцах MMA в армрестлинге: «Почему бы нет. Думаю, для Емельяненко это не проблема, заинтересовать только надо»
21 июля 2024, 14:13
Лалетин – на вопрос о конкуренции с Леваном: «Только этим и живу»
5 июля 2024, 06:58
Леван об East vs West 13: «В долгом матче на выносливость, думаю, у Морозова больше шансов. Либо Лалетин сделает все быстро и победит»
3 июля 2024, 12:03
Лалетин об армфайте с Морозовым: «Думаю, мне он будет удобен как соперник»
3 июля 2024, 10:37
тест
17 июня 2024, 18:27
Рекомендуем