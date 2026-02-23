Международная федерация скалолазания допустила россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе
World Climbing допустила россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой.
Международная федерация скалолазания (World Climbing) допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
«Исполнительный совет World Climbing на своем заседании, состоявшемся в Турине, снял приостановку членства федераций скалолазания России и Беларуси, установленную в марте 2022 года.
World Climbing разрешает участие спортсменов и представителей команд с российскими и белорусскими паспортами в соревнованиях при соблюдении критериев нейтральности. Организация международных мероприятий в России и Беларуси не разрешается до дальнейшего уведомления», – говорится в сообщении на сайте федерации.
Оттепель для нашего спорта: возвращают флаг, допускают игровиков, МОК отменил бан юношей
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: World Climbing
Ну и ключевое в новости это не допуск в нейтральном виде, формально это и так было. А восстановление статуса национальных федераций
Интересно, какая будет квота на КМ, по 2 на дисциплину/пол
а какая была раньше?
В зависимости от рейтинга, в большинстве видов либо максимальные, либо близко. В прошлом году сильно порезали страновые квоты, но наши пропустили 3 сезона, то есть рейтинга нет как такового в принципе
Украинская сторона прокомментировала -шоб они попадали усе)))
