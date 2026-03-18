Федерация альпинизма России не будет возобновлять поиски тела Наговициной на пике Победы

Федерация альпинизма России не будет искать тело Наговициной на пике Победы.

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявил, что организация не будет возобновлять поиски тела Натальи Наговициной, погибшей на пике Победы в Киргизии.

Наговицына получила травму во время спуска с горы 12 августа 2025-го и осталась на склоне.

«Думаю, что никто ничего делать не будет. Федерация помочь в этой ситуации ничем не может. Это очень опасное мероприятие. Забирать ее оттуда людьми очень опасно.

Должно быть порядка 30 очень высококвалифицированных, здоровых альпинистов. У нас нет такого количества высотников. Это нужно по всему миру искать.

У нас есть хорошие альпинисты, хорошие группы. Но это непрофессиональный вид спорта. Люди работают по своим направлениям, а раз в год едут в отпуск в горы.

Федерация не будет и не может инициировать поиски. Мы общественная организация, которая живет на членские взносы.



У нас, наоборот, даже считается, что если кто-то нашел покой в горах, – это здорово. Кто-то в таких местах делает памятные таблички, там собираются друзья, родственники и вспоминают. Самое главное – память.

Если бы это было место, куда можно подойти и забрать – другое дело, это, конечно, сделали бы», – сказал Пятницын.