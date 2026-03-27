  • Спортс
  • Экстрим
  • Новости
  • Альпинист Абрамов: «Эверест – это место, где земля встречается с небом, а человек – с богом. Люди там становятся чище»
3

Альпинист Александр Абрамов поделился мнением о том, почему людей манят горы.

Абрамов 12 раз поднимался на Эверест и является рекордсменом России.

– Как, по вашим ощущениям, Эверест меняет людей? Были ли такие, кто взошел, а потом сказал: «И че, это все»?

– Таких точно не было.

А меняет – только положительно. Как и все горы. Почему они так манят людей? Там переключаешься от суетной жизни к какой-то настоящей. Где все чувствуется острее. А Эверест, как было написано в одной книге, это место, где земля встречается с небом, а человек – с богом. 

Люди там становятся чище. В этом месте невозможно быть плохим человеком. Точнее, это сразу будет видно. «Не ешь мою еду», «не подвинусь» – таких нет. Сразу заблокируют. Не просто так Высоцкий пел: «Парня в горы тяни – рискни. Там поймешь, кто такой».

– Каждому человеку нужно хотя бы увидеть Эверест?

– Хотелось бы сказать: каждый должен увидеть Эйфелеву башню, Ниагарский водопад, постоять на Северном и Южном полюсах. Мне как путешественнику кажется, что это необходимо.

Но у людей могут быть другие взгляды, мнения, желания и принципы. Рыбак может сказать, что каждому необходимо поймать щуку на 10 кг – это нечто особенное. 

Я как альпинист считаю, что увидеть Эверест. А лучше взойти – каждому стоит обязательно, – рассказал Абрамов в интервью Спортсу’’.

«Без шерпов на Эверест до сих пор бы никто не поднялся». Он 12 раз покорил главную вершину – большое интервью

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Альпинизм
Александр Абрамов
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Люди там становятся чище...
а карманы пустее...
Эверест скорее уже гламурное и раскрученное место, которое загадили все эти чистые люди
Становишься чище, если выживешь.
Экстрим в Telegram
Материалы по теме
Альпинист Абрамов: «Встречал слепых на Эвересте. Лезть нужно по таким колдобинам, и я бы еще раньше сказал: «Все, вершина! Погнали обратно». Это более гуманно»
сегодня, 12:51
Альпинист Абрамов о стоимости восхождений на Эверест: «Столько, во сколько вы оцениваете свою жизнь. Дешевле 50 тысяч долларов не найдешь»
сегодня, 12:25
Альпинист Абрамов: «Я достаточно спокойно отношусь к смерти – к сожалению, повидал их много. Человеку в горах можно помочь, но невозможно спасти»
сегодня, 12:07
Рекомендуем
Главные новости
Альпинист Абрамов: «Без шерпов не было бы даже первого восхождения на Эверест, до сих пор. Они уникальный народ, который умеет это делать»
26 минут назад
Альпинист Абрамов: «Встречал слепых на Эвересте. Лезть нужно по таким колдобинам, и я бы еще раньше сказал: «Все, вершина! Погнали обратно». Это более гуманно»
сегодня, 12:51
Альпинист Абрамов о стоимости восхождений на Эверест: «Столько, во сколько вы оцениваете свою жизнь. Дешевле 50 тысяч долларов не найдешь»
сегодня, 12:25
Альпинист Абрамов: «Я достаточно спокойно отношусь к смерти – к сожалению, повидал их много. Человеку в горах можно помочь, но невозможно спасти»
сегодня, 12:07
Альпинист Абрамов: «Боня – молодец, прекрасно, что она пошла на Эверест. Да, сделала себе пиар – и что? Некоторые ради пиара без штанов по улицам скачут»
сегодня, 11:49
Федерация альпинизма России не будет возобновлять поиски тела Наговициной на пике Победы
18 марта, 10:07
Международная федерация скалолазания допустила россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе
23 февраля, 16:01
Глава Федерации скалолазания России: «Хоннольд – уникальный спортсмен. Но в целом покорение небоскребов максимально далеко от скалолазания»
25 января, 11:31
Скалолаз-экстремал Алекс Хоннольд без страховки взобрался на небоскреб «Тайбэй 101» высотой 508 метров
25 января, 07:38Фото
Глава Федерации альпинизма Киргизии: «Вероятность спуска тела Наговициной с Пика Победы очень невысокая – меньше 10%»
22 января, 06:44
Ко всем новостям
Последние новости
В Москве пройдет крупнейшая выставка подводного туризма Moscow Dive Show
15 января, 15:33
С 1 по 6 марта состоится международный фестиваль фридайвинга «Под лед Байкала». Швейцарец Брудерер пойдет на рекорд по погружению без гидрокостюма
19 декабря 2025, 07:58
Названы лауреаты «Стального ангела» – главной женской награды России в области альпинизма
11 декабря 2025, 15:58
Группа туристов из Москвы попала под камнепад на Эльбрусе
2 сентября 2025, 10:48
Компания Paramount приобрела права на документальный фильм о российском фридайвере Алексее Молчанове
13 ноября 2024, 16:46
Цыпленков о бойцах MMA в армрестлинге: «Почему бы нет. Думаю, для Емельяненко это не проблема, заинтересовать только надо»
21 июля 2024, 14:13
Лалетин – на вопрос о конкуренции с Леваном: «Только этим и живу»
5 июля 2024, 06:58
Леван об East vs West 13: «В долгом матче на выносливость, думаю, у Морозова больше шансов. Либо Лалетин сделает все быстро и победит»
3 июля 2024, 12:03
Лалетин об армфайте с Морозовым: «Думаю, мне он будет удобен как соперник»
3 июля 2024, 10:37
