Альпинист Абрамов: «Эверест – это место, где земля встречается с небом, а человек – с богом. Люди там становятся чище»

Альпинист Абрамов: Эверест – это место, где человек встречается с богом.

Альпинист Александр Абрамов поделился мнением о том, почему людей манят горы.

Абрамов 12 раз поднимался на Эверест и является рекордсменом России.

– Как, по вашим ощущениям, Эверест меняет людей? Были ли такие, кто взошел, а потом сказал: «И че, это все»?

– Таких точно не было.

А меняет – только положительно. Как и все горы. Почему они так манят людей? Там переключаешься от суетной жизни к какой-то настоящей. Где все чувствуется острее. А Эверест, как было написано в одной книге, это место, где земля встречается с небом, а человек – с богом.

Люди там становятся чище. В этом месте невозможно быть плохим человеком. Точнее, это сразу будет видно. «Не ешь мою еду», «не подвинусь» – таких нет. Сразу заблокируют. Не просто так Высоцкий пел: «Парня в горы тяни – рискни. Там поймешь, кто такой».

– Каждому человеку нужно хотя бы увидеть Эверест?

– Хотелось бы сказать: каждый должен увидеть Эйфелеву башню, Ниагарский водопад, постоять на Северном и Южном полюсах. Мне как путешественнику кажется, что это необходимо.

Но у людей могут быть другие взгляды, мнения, желания и принципы. Рыбак может сказать, что каждому необходимо поймать щуку на 10 кг – это нечто особенное.

Я как альпинист считаю, что увидеть Эверест. А лучше взойти – каждому стоит обязательно, – рассказал Абрамов в интервью Спортсу’’ .

