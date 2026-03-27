Альпинист Абрамов: «Без шерпов не было бы даже первого восхождения на Эверест, до сих пор. Они уникальный народ, который умеет это делать»

Альпинист Абрамов назвал уникальную особенность народа шерпов.

Российский альпинист Александр Абрамов , который 12 раз поднимался на Эверест, объяснил уникальность шерпов – народности, представители которой часто работают проводниками в горах.

– Если бы не шерпы, как бы сейчас выглядела индустрия Эвереста?

– Никак. Ее бы не было.

– То есть?

– Без шерпов не было бы Эвереста. Не было бы даже первого восхождения. До сих пор.

– Но Месснер же заходил соло.

– А кто у него был в базовом лагере? А кто доставил все грузы в базовый лагерь? Месснер на себе принес – или все-таки яки местных жителей? А где он брал продукты на 60 дней? А готовил – повар?

Это как сказать «я долетел до Сочи». Ты-то долетел, но только 150 человек поработали, чтобы ты просто посадил свою задницу в самолет и сейчас сказал это. Тебя привезли. Вот и в альпинизме «я» – не работает. Без шерпов ничего бы не было. Кто совершил первое восхождение на Эверест?

– Хиллари и Тенцинг.

– Правильно. То есть Хиллари – первый коммерческий клиент. И его самое высокое восхождение до этого было на гору Кука – под 3800. Ему было 23-24 года. Эдмунда позвали в британскую королевскую экспедицию. Он поднялся с шерпой Тенцингом, для которого эта экспедиция на Эверест была пятой. И он был сердаром – руководителем.

А шерпов всего – под 500 человек. Они несколько месяцев тащили грузы, устанавливали лагеря, провешивали веревки, принесли кислород на 8500. Все это сделали шерпы. Потом попробовала команда из двух англичан – они не поднялись. А молодые Хиллари с Тенцингом смогли.

Причем в 1952-м, годом ранее, Тенцинг со швейцарцами добирались до балкона на 8500 и до южной вершины на 8700. Оттуда до Эвереста – часа 3-4. То есть Тенцинг прекрасно знал эту гору. И с англичанами они пошли точно тем же путем.

– Шерпы – супергерои этой истории, но у многих ощущение, что их недостаточно ценят.

– А в мире вообще достаточно ценят таксистов, парикмахеров или водителей общественного транспорта? Кто-то ценит, а кто-то считает чем-то само собой разумеющимся. «Я построил себе дом». Вообще не ты, а рабочие, но кто этих бедных рабочих, которые месили глину и цемент, вспомнит? Это просто бригада, которая сделала что-то за деньги.

А гид – он герой? Вот завел Абрамов кого-то на Эверест, мы что потом, каждую субботу встречаемся и пьем пиво? Да нет. Ему заплатили, он сделал свое дело. Не нужно подменять героизм и профессиональную деятельность.

Шерпы – не герои-добровольцы. Они от природы намного сильнее любого клиента. И делают за деньги работу, которую могут делать хорошо. У них точно такие же семьи и так же жена с ребенком, которая может отправлять мужа на заработки.

Иногда спрашивают: а почему шерпа не спас? Да потому что он идет туда не спасать, а деньги зарабатывать. Его работа – донести груз. Он не спасатель, не медицинский работник и не тот, кто должен рисковать своей жизнью.

– Правильно понимаю, что за восхождение шерпа получает 2000 долларов?

– Намного больше. В районе 5000 за сезон, за 1,5 месяца. Но потом они 2-3 месяца вообще не работают, потому что начинаются муссоны. Осенью водят какие-то трекинги, что-то придумывают зимой. У шерпов, как правило, много детей. И их надо кормить.

– И конкуренция огромная.

– Да нет уже конкуренции. Наоборот, их не хватает. Есть те, кто не говорит по-английски. В один момент я столкнулся с этим особенно сильно. И мне сказали: «Алекс, те, кто говорят по-английски, уехали в Америку».

Вы поймите, они там не в XIX веке живут. Кто могут – получают образование. Переезжают как минимум в Катманду. Становятся врачами, инженерами. Думаете, шерпам так нравится таскать грузы и рисковать под лавинами? Конечно, нет. Просто они – уникальный народ, который умеет это делать. Но если есть выбор, они выберут хорошую жизнь, – рассказал Абрамов в интервью Спортсу’’ .

Абрамов 12 раз покорил главную вершину – большое интервью

Шерпы, или горные носильщики: кто они, сколько зарабатывают и как живут?