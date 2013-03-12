Сергей Карякин: «Если предложат миллион долларов, не откажусь сыграть против компьютера»

Российский шахматист сообщил, что готов сыграть против компьютера только за большие деньги.

- Как вы готовились к турниру претендентов?



- Напряженно. Последний сбор провели в Шотландии. Мой товарищ предоставил мне целый замок. Мы там отлично поработали. Помимо шахмат со мной занимался спортом Сергей Карякин.

Да, да, вы не ослышались. Мой друг и полный тезка – самый молодой в истории чемпион мира по современному пятиборью.

Семь лет назад нас познакомил Кирилл Зангалис. И вот Сергей получил окно в своей подготовке и приехал помочь мне. Знатно нас потренировал.

- Какой призовой фонд заставит вас сыграть с компьютером?



- Такого предложения не будет, потому что играть с компьютером бесполезно. Но, если предложат миллион долларов, не откажусь, – рассказал Карякин.