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    Сергей Карякин: «Если предложат миллион долларов, не откажусь сыграть против компьютера»

    Теги Сергей Карякин Сергей Карякин Кирилл Зангалис

    Российский шахматист Сергей Карякин сообщил, что готов сыграть против компьютера только за большие деньги.

    - Как вы готовились к турниру претендентов?

    - Напряженно. Последний сбор провели в Шотландии. Мой товарищ предоставил мне целый замок. Мы там отлично поработали. Помимо шахмат со мной занимался спортом Сергей Карякин.

    Да, да, вы не ослышались. Мой друг и полный тезка – самый молодой в истории чемпион мира по современному пятиборью.

    Семь лет назад нас познакомил Кирилл Зангалис. И вот Сергей получил окно в своей подготовке и приехал помочь мне. Знатно нас потренировал.

    - Какой призовой фонд заставит вас сыграть с компьютером?

    - Такого предложения не будет, потому что играть с компьютером бесполезно. Но, если предложат миллион долларов, не откажусь, – рассказал Карякин.

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