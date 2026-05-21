Grand Chess Tour. Бухарест. 7-й тур. Синдаров обыграл Каймера, Прагнанандха уступил Каруане и другие результаты
21 мая прошли партии седьмого тура классического этапа Grand Chess Tour в Бухаресте.
Grand Chess Tour
2-й этап, Super Chess Classic
Бухарест, Румыния
7-й тур
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Фабиано Каруана (США) – 0:1
Жавохир Синдаров (Узбекистан) – Винсент Каймер (Германия) – 1:0
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Богдан-Даньел Дяк (Румыния) – 0,5:0,5
Алиреза Фируджа (Франция) – Йорден ван Форест (Нидерланды) – снятие Фируджи
Аниш Гири (Нидерланды) – Уэсли Со (США) - 0,5:0,5
Турнирное положение: ван Форест, Каймер, Каруана – по 4,5, Гири – 4, Со, Прагнанандха, Вашье-Лаграв, Синдаров – по 3,5, Дяк – 2,5, Фируджа – 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: турнир пройдет по круговой системе в 9 туров. Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
