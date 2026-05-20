  Фируджа снялся с турнира Grand Chess Tour в Румынии. Ранее он получил травму лодыжки и играл лежа
Фируджа снялся с турнира Grand Chess Tour в Румынии. Ранее он получил травму лодыжки и играл лежа

Французский шахматист Алиреза Фируджа снялся с турнира Grand Chess Tour в Румынии.

Об этом сообщила пресс-служба соревнований. 

Ранее шахматист получил травму ноги, причины которой не сообщались. Он решил продолжить участие в турнире и играл лежа на кровати в специальной комнате. 

После пяти туров Фируджа занимал последнее место. 

«К сожалению, из-за травмы лодыжки, полученной во время соревнований, я решил сняться. Спасибо организаторам за поддержку и предоставленные условия, а также всем, кто следил за партиями. Желаю игрокам и организаторам всего наилучшего в оставшейся части турнира», – приводит слова Фируджи официальный аккаунт Grand Chess Tour.

Фируджа сыграл в шахматном турнире... с кровати и в шортах «Чикаго Буллз»!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Grand Chess Tour
Комментарии
Grand Chess Tour. Бухарест. 8-й тур. Ван Форест сыграет с Синдаровым, Каруана против Каймера, другие партии
сегодня, 13:09
Grand Chess Tour. Бухарест. 7-й тур. Синдаров обыграл Каймера, Прагнанандха уступил Каруане и другие результаты
вчера, 20:13
Grand Chess Tour. Бухарест. 6-й тур. Каруана сыграл вничью с Синдаровым, Со разошелся миром с Вашье-Лагравом и другие результаты
20 мая, 20:22
Grand Chess Tour. Бухарест. 5-й тур. Фируджа сыграл вничью с Синдаровым, Прагнанандха разошелся миром с Со, другие результаты
18 мая, 19:58
Фируджа получил травму лодыжки во время Grand Chess Tour в Румынии. Он продолжил играть в турнире, лежа на кровати
18 мая, 15:27Видео
Grand Chess Tour. Бухарест. 4-й тур. Синдаров сыграл вничью с Гири, Каймер обыграл Вашье-Лаграва, другие результаты
17 мая, 20:00
Сергей Карякин: «Сейчас шахматы конкурируют с киберспортом за внимание детей. Если у них будет альтернатива поиграть на телефоне не только в стрелялку – это тоже важно»
17 мая, 08:44
Grand Chess Tour. Бухарест. 3-й тур. Вашье-Лаграв сыграл вничью с Синдаровым, Каруана разошелся миром с Со, другие результаты
16 мая, 19:49
Grand Chess Tour. Бухарест. 2-й тур. Вашье-Лаграв обыграл Фируджу, Синдаров уступил Прагнанандхе и другие результаты
15 мая, 18:08
Выборы президента ФИДЕ пройдут в сентябре в Узбекистане
15 мая, 06:52
