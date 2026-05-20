Фируджа снялся с турнира Grand Chess Tour в Румынии. Ранее он получил травму лодыжки и играл лежа

Шахматист Фируджа снялся с Grand Chess Tour из-за травмы.

Французский шахматист Алиреза Фируджа снялся с турнира Grand Chess Tour в Румынии.

Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Ранее шахматист получил травму ноги, причины которой не сообщались. Он решил продолжить участие в турнире и играл лежа на кровати в специальной комнате.

После пяти туров Фируджа занимал последнее место.

«К сожалению, из-за травмы лодыжки, полученной во время соревнований, я решил сняться. Спасибо организаторам за поддержку и предоставленные условия, а также всем, кто следил за партиями. Желаю игрокам и организаторам всего наилучшего в оставшейся части турнира», – приводит слова Фируджи официальный аккаунт Grand Chess Tour.

Фируджа сыграл в шахматном турнире... с кровати и в шортах «Чикаго Буллз»!