  • Grand Chess Tour. Бухарест. 6-й тур. Каруана сыграл вничью с Синдаровым, Со разошелся миром с Вашье-Лагравом и другие результаты
Каруана сыграл вничью с Синдаровым на этапе Grand Chess Tour в Бухаресте.

20 мая прошли партии шестого тура классического этапа Grand Chess Tour в Бухаресте.

Grand Chess Tour

2-й этап, Super Chess Classic

Бухарест, Румыния

6-й тур

Винсент Каймер (Германия) – Алиреза Фируджа (Франция) – снятие Фируджи

Уэсли Со (США) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 0,5:0,5

Йорден ван Форест (Нидерланды) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0,5:0,5

Фабиано Каруана (США) – Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 0,5:0,5

Богдан-Даньел Дяк (Румыния) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 0,5:0,5

Турнирное положение: Каймер – 4,5, Гири, ван Форест, Прагнанандха – по 3,5, Со, Вашье-Лаграв – по 3, Каруана, Синдаров – по 2,5, Дяк – 2, Фируджа – 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир пройдет по круговой системе в 9 туров. Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
