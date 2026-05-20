Grand Chess Tour. Бухарест. 6-й тур. Каруана сыграл вничью с Синдаровым, Со разошелся миром с Вашье-Лагравом и другие результаты
20 мая прошли партии шестого тура классического этапа Grand Chess Tour в Бухаресте.
Grand Chess Tour
2-й этап, Super Chess Classic
Бухарест, Румыния
6-й тур
Винсент Каймер (Германия) – Алиреза Фируджа (Франция) – снятие Фируджи
Уэсли Со (США) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 0,5:0,5
Йорден ван Форест (Нидерланды) – Аниш Гири (Нидерланды) – 0,5:0,5
Фабиано Каруана (США) – Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 0,5:0,5
Богдан-Даньел Дяк (Румыния) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 0,5:0,5
Турнирное положение: Каймер – 4,5, Гири, ван Форест, Прагнанандха – по 3,5, Со, Вашье-Лаграв – по 3, Каруана, Синдаров – по 2,5, Дяк – 2, Фируджа – 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: турнир пройдет по круговой системе в 9 туров. Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
