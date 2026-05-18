  • Grand Chess Tour. Бухарест. 5-й тур. Фируджа сыграл вничью с Синдаровым, Прагнанандха разошелся миром с Со, другие результаты
Фируджа сыграл вничью с Синдаровым в 4-м туре Grand Chess Tour в Бухаресте.

18 мая прошли партии пятого тура классического этапа Grand Chess Tour в Бухаресте. 

Grand Chess Tour

Бухарест, Румыния

5-й тур

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Йорден ван Форест (Нидерланды) – 0,5:0,5

Богдан-Даньел Дяк (Румыния) – Фабиано Каруана (США) – 0,5:0,5

Алиреза Фируджа (Франция) – Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 0,5:0,5

Рамешбабу Праггнанандха (Индия) – Уэсли Со (США) – 0,5:0,5

Аниш Гири (Нидерланды) – Винсент Каймер (Германия) – 0,5:0,5

Турнирное положение: Каймер – 3,5, Гири, ван Форест, Праггнанандха – по 3, Со, Вашье-Лаграв – по 2,5, Каруана, Синдаров – по 2, Дяк – 1,5, Фируджа – 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир пройдет по круговой системе в 9 туров. Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
