Александр Грищук: «Если бы профессионалы играли в шахматы Фишера, интерес к нашей игре возрос бы»

Российский гроссмейстер Александр Грищук рассказал о плюсах системы шахмат Бобби Фишера, своем увлечении покером и отношению к киберспорту.

О шахматах Фишера: «Я не вижу минусов в шахматах Фишера. У них есть один незначительный минус – расстановка стартовой диаграммы. В остальном – одни плюсы, поэтому я целиком за них.

Если бы все профессионалы играли в шахматы Фишера, интерес к нашей игре мог бы значительно возрасти».

О покере: «Я давно не играю на профессиональном уровне. Уже пару лет. А сумму максимального выигрыша я назвать не готов».

О киберспорте: «Я один раз попробовал посмотреть крупный финал по Dota 2. Во время игры общался с Яном Непомнящим, который пытался объяснить мне все нюансы и подоплеку противостояния, но я так ничего и не понял. Хотя обычно на лету схватываю правила любой игры, будь то керлинг или бейсбол.

И киберспорт с тех пор перестал меня интересовать», – сказал Грищук.