  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Grand Chess Tour. Бухарест. 8-й тур. Ван Форест уступил Синдарову, Каруана разошелся миром с Каймером, другие результаты
0

Grand Chess Tour. Бухарест. 8-й тур. Ван Форест уступил Синдарову, Каруана разошелся миром с Каймером, другие результаты

Ван Форест уступил Синдарову на этапе Grand Chess Tour в Бухаресте.

22 мая прошли партии восьмого тура классического этапа Grand Chess Tour в Бухаресте.

Grand Chess Tour

2-й этап, Super Chess Classic

Бухарест, Румыния

8-й тур

Уэсли Со (США) – Алиреза Фируджа (Франция) – снятие Фируджи

Богдан-Даньел Дяк (Румыния) – Аниш Гири (Нидерланды) – 1:0

Йорден ван Форест (Нидерланды) – Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 0:1

Фабиано Каруана (США) – Винсент Каймер (Германия) - 0,5:0,5

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) - 0,5:0,5

Турнирное положение: Каруана, Каймер – по 5, Со, ван Форест, Синдаров – по 4,5, Вашье-Лаграв, Гири, Прагнанандха – по 4, Дяк – 3,5, Фируджа – 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир пройдет по круговой системе в 9 туров. Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Кто опаснее для Махачева?760 голосов
Иэн ГэрриИэн Гэрри
Карлос ПратесКарлос Пратес
Майкл МоралесМайкл Моралес
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoУэсли Со
Grand Chess Tour
logoАниш Гири
Алиреза Фируджа
logoФабиано Каруана
Жавохир Синдаров
logoМаксим Вашье-Лаграв
Рамешбабу Прагнанандха
Богдан-Даньел Дяк
результаты

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Синдаров выиграл
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Grand Chess Tour. Бухарест. 9-й тур. Каймер победил ван Фореста и выиграл турнир, Каруана сыграл вничью с Вашье-Лагравом и занял 2-е место
вчера, 19:25
Grand Chess Tour. Бухарест. 7-й тур. Синдаров обыграл Каймера, Прагнанандха уступил Каруане и другие результаты
21 мая, 20:13
Grand Chess Tour. Бухарест. 6-й тур. Каруана сыграл вничью с Синдаровым, Со разошелся миром с Вашье-Лагравом и другие результаты
20 мая, 20:22
Рекомендуем
Главные новости
Grand Chess Tour. Бухарест. 9-й тур. Каймер победил ван Фореста и выиграл турнир, Каруана сыграл вничью с Вашье-Лагравом и занял 2-е место
вчера, 19:25
Турнир в честь 75-летия Карпова. Артемьев победил, Непомнящий – 2-й, Дубов – 4-й, Есипенко – 6-й
вчера, 16:07
Путин поздравил Карпова с 75-летним юбилеем: «Один из выдающихся гроссмейстеров современности, Вы достойно продолжили традиции отечественной шахматной школы»
вчера, 11:12
Анатолий Карпов: «Для меня всегда было честью играть за сборную. То, что у наших шахматистов отобрали флаг и гимн – полное безобразие»
вчера, 06:41
Анатолий Карпов: «Я в свои лучшие годы мог бы без вопросов соперничать с Карлсеном»
вчера, 06:38
Grand Chess Tour. Бухарест. 7-й тур. Синдаров обыграл Каймера, Прагнанандха уступил Каруане и другие результаты
21 мая, 20:13
Grand Chess Tour. Бухарест. 6-й тур. Каруана сыграл вничью с Синдаровым, Со разошелся миром с Вашье-Лагравом и другие результаты
20 мая, 20:22
Фируджа снялся с турнира Grand Chess Tour в Румынии. Ранее он получил травму лодыжки и играл лежа
20 мая, 10:34
Grand Chess Tour. Бухарест. 5-й тур. Фируджа сыграл вничью с Синдаровым, Прагнанандха разошелся миром с Со, другие результаты
18 мая, 19:58
Фируджа получил травму лодыжки во время Grand Chess Tour в Румынии. Он продолжил играть в турнире, лежа на кровати
18 мая, 15:27Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Киберспортивный клуб Vitality переподписал шахматиста Жавохира Синдарова
24 апреля, 07:38
Суперфинал чемпионата России (жен). Шухман одержала победу, Гарифуллина – 2-я
12 октября 2025, 18:28
Умерла мама Яна Непомнящего
9 июля 2025, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня 2025, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня 2025, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
26 мая 2025, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая 2025, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая 2025, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая 2025, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая 2025, 17:16
Рекомендуем