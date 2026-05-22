Grand Chess Tour. Бухарест. 8-й тур. Ван Форест уступил Синдарову, Каруана разошелся миром с Каймером, другие результаты
22 мая прошли партии восьмого тура классического этапа Grand Chess Tour в Бухаресте.
Grand Chess Tour
2-й этап, Super Chess Classic
Бухарест, Румыния
8-й тур
Уэсли Со (США) – Алиреза Фируджа (Франция) – снятие Фируджи
Богдан-Даньел Дяк (Румыния) – Аниш Гири (Нидерланды) – 1:0
Йорден ван Форест (Нидерланды) – Жавохир Синдаров (Узбекистан) – 0:1
Фабиано Каруана (США) – Винсент Каймер (Германия) - 0,5:0,5
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) - 0,5:0,5
Турнирное положение: Каруана, Каймер – по 5, Со, ван Форест, Синдаров – по 4,5, Вашье-Лаграв, Гири, Прагнанандха – по 4, Дяк – 3,5, Фируджа – 1.
ПРИМЕЧАНИЕ: турнир пройдет по круговой системе в 9 туров. Контроль времени – 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
