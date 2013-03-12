Владимир Крамник: «Скорее всего, закончу с шахматами через два-три года»

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник рассказал о завершении карьеры, отношении к политике и подготовке к турниру претендентов.

О завершении карьеры: «Буду продолжать, пока у меня есть силы. Пока я могу играть на хорошем уровне и получать от этого удовольствие.

Но наступит момент, когда это сложно будет делать, и я закончу с шахматами. Скорее всего, это произойдет через два-три года.

Гарри Каспаров закончил карьеру в 42 года, и я тоже думал, что уйду из профессионального спорта в этом возрасте. Но сейчас я третий в рейтинге ФИДЕ, вновь получил шанс побороться за шахматную корону.

Понятно, что годы не являются преимуществом в любом виде спорте, в том числе и шахматах, но пока я выдерживаю конкуренцию».

О политике: «Я политикой не интересуюсь и пока не занимаюсь. Сергей Карякин в свободное от профессиональной деятельности время занимается промоушеном шахмат, немного пиаром, немного политикой. Я же пока сконцентрирован на шахматах».

О подготовке к турниру претендентов: «Профессиональному шахматисту невозможно масштабно работать без компьютера. Около 80% процентов тренировочного процесса уходит именно на занятия с ним, но важен и человеческий фактор.

Добавить в процесс подготовки 20% занятий с тренером – это самое важное, главный залог успеха. Надеюсь, что у меня получится сделать это лучше, чем у соперников. Все-таки я поопытнее. В отличие от молодых шахматистов, я умею не только включать, но и выключать компьютер. А многие этим пренебрегают», – сказал Крамник.