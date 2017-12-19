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    Международная федерация бобслея и скелетона не стала вновь отстранять Зубкова и Третьякова от стартов под эгидой организации

    Теги Сочи-2014 допинг скелетон МОК Александр Зубков Александр Третьяков сборная России (бобслей) бобслей сборная России (скелетон) IBSF

    Комиссия Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) оставила в силе решение об отмене временного отстранения от участия и присутствия на стартах Александра Зубкова и Александра Третьякова.

    «Комиссия IBSF, ранее рассмотревшая мотивировочные части по решениям МОК в отношении Зубкова и Третьякова, оставила в силе свое предыдущее решение от 1 декабря. Зубков и Третьяков могут и дальше выступать и посещать все международные соревнования под эгидой IBSF», – рассказал генеральный секретаря Федерации бобслея России (ФБР) Сергей Пархоменко.

    Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах бобслеиста Александра Зубкова и скелетониста Александра Третьякова за нарушение антидопинговых правил в Сочи-2014. После этого решения МОК IBSF временно отстранила Зубкова и Третьякова, однако позднее временное отстранение было снято. 

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