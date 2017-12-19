Международная федерация бобслея и скелетона не стала вновь отстранять Зубкова и Третьякова от стартов под эгидой организации

Комиссия Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) оставила в силе решение об отмене временного отстранения от участия и присутствия на стартах Александра Зубкова и Александра Третьякова.

«Комиссия IBSF, ранее рассмотревшая мотивировочные части по решениям МОК в отношении Зубкова и Третьякова, оставила в силе свое предыдущее решение от 1 декабря. Зубков и Третьяков могут и дальше выступать и посещать все международные соревнования под эгидой IBSF», – рассказал генеральный секретаря Федерации бобслея России (ФБР) Сергей Пархоменко.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах бобслеиста Александра Зубкова и скелетониста Александра Третьякова за нарушение антидопинговых правил в Сочи-2014. После этого решения МОК IBSF временно отстранила Зубкова и Третьякова, однако позднее временное отстранение было снято.