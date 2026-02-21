1

Австрийского бобслеиста Мандльбауэра госпитализировали после переворота боба на Олимпиаде. Соревнования прервали на 20 минут

Австрийского бобслеиста госпитализировали после переворота боба на Олимпиаде.

Австрийский бобслеист Якоб Мандльбауэр госпитализирован после того, как его боб перевернулся на Олимпиаде-2026 в Кортина-д’Ампеццо.

Инцидент произошел на соревнованиях четверок в ходе второй попытки. Мандльбауэру оказали первую помощь на трассе, после чего унесли на носилках. Его доставили в больницу, где проведут обследование из-за болевых ощущений в шее.

Соревнования прерывались на 20 минут. О травмах других участников экипажа не сообщается.

Финальные попытки в четверках пройдут в воскресенье.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Olympics.com
