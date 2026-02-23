3

Наталия Гарт: «В период отстранения наиболее остро стал ощущаться дефицит санных трасс в России»

Глава Федерации санного спорта России рассказала о дефиците трасс в стране.

Глава Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт высказалась о дефиците трасс в стране.

«Именно в период отстранения наиболее остро стал ощущаться дефицит санных трасс в России. Спортсмены 4 года провели на одной санно-бобслейной трассе в Сочи. Но все же мы благодарны за то, что у нас есть эта отличная трасса.

Поэтому не могу сказать, что российский санный спорт находится в упадке. Спортсмены продолжали тренироваться и участвовать во всероссийских соревнованиях, совершенствовались сани. Большая благодарность за это Минспорту России, Центру спортивной подготовки.

Поэтому даже в отсутствии лидеров, не допущенных к выходу на международную арену в нейтральном статусе, спортсмены показали неплохие результаты для такого большого перерыва и отсутствия вариативности в этот период. Медали Кубка наций в рамках Кубка мира, десятка сильнейших для вчерашних юниоров – достойный результат.

Но все же мы сейчас далеки от призовых мест. Необходимо нарабатывать опыт на мировых трассах и возвращаться в колею», – сказала Гарт.

«Представьте, что 4 года едите только гречку». Наши саночники и бобслеисты живут на одной трассе

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
ФССР (Федерация санного спорта России)
Санный спорт
центр санного спорта Санки
Наталия Гарт
logoсборная России жен (сани)
logoсборная России (сани)
Поэтому выступать после Олимпиады на Кубке Мира мы не собираемся! - добавила Наталья
Блин, прочитал как "дефицит ссаных трасс" ;))
Ответ Jesse Boy
Блин, прочитал как "дефицит ссаных трасс" ;))
С этим тоже дефицит.
