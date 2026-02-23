Наталия Гарт: «В период отстранения наиболее остро стал ощущаться дефицит санных трасс в России»

Глава Федерации санного спорта России рассказала о дефиците трасс в стране.

Глава Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт высказалась о дефиците трасс в стране.

«Именно в период отстранения наиболее остро стал ощущаться дефицит санных трасс в России. Спортсмены 4 года провели на одной санно-бобслейной трассе в Сочи. Но все же мы благодарны за то, что у нас есть эта отличная трасса.

Поэтому не могу сказать, что российский санный спорт находится в упадке. Спортсмены продолжали тренироваться и участвовать во всероссийских соревнованиях, совершенствовались сани. Большая благодарность за это Минспорту России, Центру спортивной подготовки.

Поэтому даже в отсутствии лидеров, не допущенных к выходу на международную арену в нейтральном статусе, спортсмены показали неплохие результаты для такого большого перерыва и отсутствия вариативности в этот период. Медали Кубка наций в рамках Кубка мира, десятка сильнейших для вчерашних юниоров – достойный результат.

Но все же мы сейчас далеки от призовых мест. Необходимо нарабатывать опыт на мировых трассах и возвращаться в колею», – сказала Гарт.

«Представьте, что 4 года едите только гречку». Наши саночники и бобслеисты живут на одной трассе