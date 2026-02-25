Украинский скелетонист Гераскевич: «Ковентри должна покинуть должность главы МОК, потому что она полностью завалила Олимпийские игры»
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич считает, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри должна уйти в отставку.
На Олимпиаде-2026 МОК запретил Гераскевичу выступать в шлеме с фотографиями погибших атлетов. Из-за отказа украинца выйти в другом шлеме его отстранили от соревнований. Он подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но она была отклонена.
«Я бы разделял руководство Олимпийскими играми и олимпийское движение. Олимпийское движение — это все мы, спортсмены и те, кто смотрят. И в олимпийское движение я верю, верю в олимпийские ценности: с самого детства для меня это было что-то высокое, о дружбе, мире, о символических вещах — в это я верю.
Сейчас я не верю в руководство МОК. Похоже, что госпожа Ковентри собрала с собой из Зимбабве диктатуру, которую пытается привезти в МОК. Учитывая последние новости — это не работает. К сожалению, эта диктатура убивает олимпийское движение, она вредит всем, и я надеюсь, что она раньше это поймет, до того, как будет уже поздно.
Я считаю, что госпожа Ковентри должна покинуть эту должность, потому что она полностью завалила Олимпийские игры. Потому что тем скандалом, который создал МОК, они отвлекли очень много внимания от спортсменов, участвовавших в соревнованиях, этот скандал сильно повлиял на ценность олимпийского движения. И в этом виновата Ковентри и не только она, потому что была задействована вся цепочка людей.
Речь Ковентри на церемонии закрытия Олимпийских игр должна стать ее последней на этой должности», – цитирует Гераскевича сайт Sportarena.
Королевство кривых зеркал
Ну за то шлемы показали и сноуборды расписали
речь про недопуск большинства российских спортсменов, правильно?)
>оскорбил Зимбабве
>наехал на мок
>выставил себя жертвой
>выдумал скандал
>залутал гроши от олигархов
Настоящая ПЕРЕМОГА
Этому Гераскутеру никто не запрещал соревноваться. Надень другой шлем и вперёд, но он приехал не для старта а для скандала. Зная, что шлем запретят он отказывается соревноваться ведь этот отказ был запланирован ЗАРАНЕЕ ещё до турнира.