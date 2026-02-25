110

Украинский скелетонист Гераскевич: «Ковентри должна покинуть должность главы МОК, потому что она полностью завалила Олимпийские игры»

Украинский скелетонист заявил, что глава МОК Ковентри должна уйти в отставку.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич считает, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри должна уйти в отставку.

На Олимпиаде-2026 МОК запретил Гераскевичу выступать в шлеме с фотографиями погибших атлетов. Из-за отказа украинца выйти в другом шлеме его отстранили от соревнований. Он подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но она была отклонена.

«Я бы разделял руководство Олимпийскими играми и олимпийское движение. Олимпийское движение — это все мы, спортсмены и те, кто смотрят. И в олимпийское движение я верю, верю в олимпийские ценности: с самого детства для меня это было что-то высокое, о дружбе, мире, о символических вещах — в это я верю.

Сейчас я не верю в руководство МОК. Похоже, что госпожа Ковентри собрала с собой из Зимбабве диктатуру, которую пытается привезти в МОК. Учитывая последние новости — это не работает. К сожалению, эта диктатура убивает олимпийское движение, она вредит всем, и я надеюсь, что она раньше это поймет, до того, как будет уже поздно.

Я считаю, что госпожа Ковентри должна покинуть эту должность, потому что она полностью завалила Олимпийские игры. Потому что тем скандалом, который создал МОК, они отвлекли очень много внимания от спортсменов, участвовавших в соревнованиях, этот скандал сильно повлиял на ценность олимпийского движения. И в этом виновата Ковентри и не только она, потому что была задействована вся цепочка людей.

Речь Ковентри на церемонии закрытия Олимпийских игр должна стать ее последней на этой должности», – цитирует Гераскевича сайт Sportarena.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
А в чем заключался скандал? В том что Гераскевичу не дали возможность устроить скандал?
Ответ maks44
Не дали грошей, вот в чём скандал
Ответ Иван Буренков
Ну вообще-то грошей ему много никидали. Думается он местечко ещё какое то хотел в МОК, но был послан
У персонажа в стране людей на улице вылавливают, как скот, а он про диктатуру в МОК рассказывает
Королевство кривых зеркал
Ответ Влад Безруков
А он в ней живёт, вообще? В стране своей?🥹
Ответ Влад Безруков
Поэтому и рассказывает, не хочет быть на их месте
Мне кажется он ошибся адресом, говоря о "диктатуре, которая убивает" (не всегда сразу, обычно после бусификации).
Ответ JamesObiorah
Иногда и во время бусификации.
Ответ JamesObiorah
Украина, которую представляли 46 спортсменов в 11 видах спорта, не сумела завоевать ни одной медали на Олимпиаде-2026, таким образом Россия с 13 спортсменами обошла Украину в медальном зачёте

Ну за то шлемы показали и сноуборды расписали
Ответ Влад Безруков
Они туда не побеждать ехали. Нация обиженных и обделенных мозгами
"тем скандалом, который создал МОК, они отвлекли очень много внимания от спортсменов"
речь про недопуск большинства российских спортсменов, правильно?)
Он круто поднял денег, ему сразу заплатили как олимпийскому чемпиону, теперь в Раду готовиться. Парень не обезображен интеллектом, кто то ему подсказал. А так он глупый крестьянин с Зап. Украины.
Читаешь такое и понимаешь, что единственное что независимая Украина дала миру это горы данных для написания различных статей и диссертаций психиатрами разных стран. Тут они так расстарались, что даже с избытком этих данных навалили.
>оскорбил Ковентри
>оскорбил Зимбабве
>наехал на мок
>выставил себя жертвой
>выдумал скандал
>залутал гроши от олигархов
Настоящая ПЕРЕМОГА
Жмотяра, так и не отдавший денег родным погибших спортсменов, зато сколько слез с папаней-актером выплакали. Все что нужно знать об этом утырке с лицом имбицила. Кто-нибудь ему точно черепушку разобьет и шлем не поможет.
Ковентри - легенда своего вида спорта бОльшая, чем вся украинская сборная вместе взятая. Украинская команда приехала не соревноваться а пиариться и провоцировать, искать конфликт и телекамеры и они его нашли.
Этому Гераскутеру никто не запрещал соревноваться. Надень другой шлем и вперёд, но он приехал не для старта а для скандала. Зная, что шлем запретят он отказывается соревноваться ведь этот отказ был запланирован ЗАРАНЕЕ ещё до турнира.
Ответ Mishazakamsk5
Ковентри - легенда своего вида спорта бОльшая, чем вся украинская сборная вместе взятая. Украинская команда приехала не соревноваться а пиариться и провоцировать, искать конфликт и телекамеры и они его нашли. Этому Гераскутеру никто не запрещал соревноваться. Надень другой шлем и вперёд, но он приехал не для старта а для скандала. Зная, что шлем запретят он отказывается соревноваться ведь этот отказ был запланирован ЗАРАНЕЕ ещё до турнира.
Конечно, ему бы и так не светило ничего )
