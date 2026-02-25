Украинский скелетонист Гераскевич: «Ковентри должна покинуть должность главы МОК, потому что она полностью завалила Олимпийские игры»

Украинский скелетонист заявил, что глава МОК Ковентри должна уйти в отставку.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич считает, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри должна уйти в отставку.

На Олимпиаде-2026 МОК запретил Гераскевичу выступать в шлеме с фотографиями погибших атлетов. Из-за отказа украинца выйти в другом шлеме его отстранили от соревнований. Он подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но она была отклонена.

«Я бы разделял руководство Олимпийскими играми и олимпийское движение. Олимпийское движение — это все мы, спортсмены и те, кто смотрят. И в олимпийское движение я верю, верю в олимпийские ценности: с самого детства для меня это было что-то высокое, о дружбе, мире, о символических вещах — в это я верю.

Сейчас я не верю в руководство МОК. Похоже, что госпожа Ковентри собрала с собой из Зимбабве диктатуру, которую пытается привезти в МОК. Учитывая последние новости — это не работает. К сожалению, эта диктатура убивает олимпийское движение, она вредит всем, и я надеюсь, что она раньше это поймет, до того, как будет уже поздно.

Я считаю, что госпожа Ковентри должна покинуть эту должность, потому что она полностью завалила Олимпийские игры. Потому что тем скандалом, который создал МОК, они отвлекли очень много внимания от спортсменов, участвовавших в соревнованиях, этот скандал сильно повлиял на ценность олимпийского движения. И в этом виновата Ковентри и не только она, потому что была задействована вся цепочка людей.

Речь Ковентри на церемонии закрытия Олимпийских игр должна стать ее последней на этой должности», – цитирует Гераскевича сайт Sportarena.