Тренер саночников Васин о трассе в Кортина-д’Ампеццо: «К самому желобу никаких вопросов нет, здесь все по уму сделано»

Тренер саночников Васин назвал очень хорошей олимпийскую трассу в Италии.

Тренер саночников из России Александр Васин оценил санно-бобслейную трассу в Кортина-д’Ампеццо.

«Трассу подготовили нормально. Если на последней тренировочной неделе в конце ноября один вираж был таким коварным, что из-за него полозья на всех санях пришлось перезатачивать, то сейчас было все более-менее ровно.

Уверен на 100 процентов, что это будет востребованная трасса. Очень хорошая трасса, которая построена в очень удачном месте, те же Австрия и Германия находятся неподалеку.

Да, строительство шло очень быстро, и есть еще недоделки в инфраструктуре. Та же дорога, которая идет вдоль трассы, еще не заасфальтирована, вся в ухабах. А к самому желобу никаких вопросов нет, здесь все по уму сделано. То же самое можно сказать о стартовой зоне и зоне финиша. Да и качество льда хорошее.

Вот другая итальянская трасса, которая была в Турине-2006, не нравилась многим. Там некоторые виражи были опасными», – сказал Васин.