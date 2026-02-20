0

Тренер саночников Васин о трассе в Кортина-д’Ампеццо: «К самому желобу никаких вопросов нет, здесь все по уму сделано»

Тренер саночников Васин назвал очень хорошей олимпийскую трассу в Италии.

Тренер саночников из России Александр Васин оценил санно-бобслейную трассу в Кортина-д’Ампеццо.

«Трассу подготовили нормально. Если на последней тренировочной неделе в конце ноября один вираж был таким коварным, что из-за него полозья на всех санях пришлось перезатачивать, то сейчас было все более-менее ровно.

Уверен на 100 процентов, что это будет востребованная трасса. Очень хорошая трасса, которая построена в очень удачном месте, те же Австрия и Германия находятся неподалеку.

Да, строительство шло очень быстро, и есть еще недоделки в инфраструктуре. Та же дорога, которая идет вдоль трассы, еще не заасфальтирована, вся в ухабах. А к самому желобу никаких вопросов нет, здесь все по уму сделано. То же самое можно сказать о стартовой зоне и зоне финиша. Да и качество льда хорошее.

Вот другая итальянская трасса, которая была в Турине-2006, не нравилась многим. Там некоторые виражи были опасными», – сказал Васин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Александр Васин
Санный спорт
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
Материалы по теме
«Представьте, что 4 года едите только гречку». Наши саночники и бобслеисты живут на одной трассе
17 февраля, 06:37
Павел Репилов: «У меня не было никакой напряженности в отношениях с иностранцами на Олимпиаде. Была дружеская атмосфера»
16 февраля, 09:28
Саночники Репилов и Олесик не будут выступать на послеолимпийских этапах Кубка мира
14 февраля, 14:31
Рекомендуем
Главные новости
Наталия Гарт: «В период отстранения наиболее остро стал ощущаться дефицит санных трасс в России»
вчера, 10:04
Австрийский бобслеист Мандльбауэр травмировал межпозвоночный диск на Олимпиаде. Его боб перевернулся в соревнованиях четверок
22 февраля, 14:52
Немец Торстен Маргис стал первым в истории пятикратным олимпийским чемпионом по бобслею
22 февраля, 12:36
⚡ Олимпиада-2026. Бобслей. Экипаж Лохнера выиграл золото в четверках, экипаж Фридриха – 2-й, экипаж Фогта – 3-й
22 февраля, 12:13
⚡ Олимпиада-2026. Бобслей. Нольте и Леви победили в двойках, Буквиц и Шутен – 2-е, Армбрустер-Хамфрис и Джонс – 3-и
21 февраля, 20:54
Австрийского бобслеиста Мандльбауэра госпитализировали после переворота боба на Олимпиаде. Соревнования прервали на 20 минут
21 февраля, 15:42
⚡ Олимпиада-2026. Бобслей. Лохнер и Фляйшхауэр победили в двойках, Фридрих и Шуллер – 2-е, Аммур и Шаллер – 3-и
17 февраля, 20:51
«Представьте, будто едите гречку каждый день на протяжении стольких лет». Саночница Иванова о тренировках россиян на трассе в Сочи в период отстранения
17 февраля, 07:51
⚡ Олимпиада-2026. Бобслей. 41-летняя Майерс-Тейлор победила в монобобе, Нольте – 2-я, Хамфрис – 3-я
16 февраля, 21:04
Павел Репилов: «У меня не было никакой напряженности в отношениях с иностранцами на Олимпиаде. Была дружеская атмосфера»
16 февраля, 09:28
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
11 января 2025, 19:38
Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
12 декабря 2023, 14:08
Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
16 ноября 2023, 11:42
«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея
24 сентября 2023, 19:25
Чемпионат мира по санному спорту 2027 года пройдет в Инсбруке
18 июня 2023, 10:45
Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
22 мая 2023, 19:50
Российский бобслеист Владимир Зайцев умер из-за лейкоза
5 мая 2023, 20:27
Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»
20 февраля 2023, 17:12
Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги
13 января 2023, 05:19
Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»
12 августа 2022, 18:19
Рекомендуем