⚡ Олимпиада-2026. Бобслей. Нольте и Леви победили в двойках, Буквиц и Шутен – 2-е, Армбрустер-Хамфрис и Джонс – 3-и

Немецкие бобслеистки Нольте и Леви победили в двойках на Олимпиаде-2026.

Немецкие бобслеистки Лаура Нольте и Дебора Леви взяли золото в двойках на Олимпийских играх в Италии. 

Олимпиада-2026

Кортина-д’Ампеццо, Италия

Бобслей

Двойки, женщины

После 4 заездов из 4

1. Лаура Нольте – Дебора Леви (Германия) – 3.48,46

2. Лиза Буквиц – Нееле Шутен (Германия) – 0,53

3. Кейли Армбрустер-Хамфрис – Джасмин Джонс (США) – 0,75

4. Ким Калики – Талеи Препенс (Германия) – 0,90

5. Мелани Хаслер – Надя Пастернак (Швейцария) – 1,94

6. Кайша Лав – Азария Хилл (США) – 1,94

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Как рассказал комментатор в "монобобе" девушки выступали в стандартизированных "санях" с одинаковыми настройками. Следовательно, медали распределялись благодаря мастерству пилотирования. Иное дело в "бобах - двойках", где спортсмены выступают со своими настройками. Как видим, по результатам двух заездов немецкие технологии превосходят американские.
Пожелаю златокудрой красной шапочке Лауре Нольте добавить к "серебру" в монобобе - "золото" в двойках, а модели ОнлиФанс Лизе Буквиц - поменять "деревянную" медаль в "одиночке" - на серебряную (или бронзовую).
Ответ Оранжевый штурм
Сегодня должно получиться, Хампрфрис отстала в третьем заезде, возможны первые два места немкам.
Ответ Оранжевый штурм
На самом деле, конкретно в данном случае, американка, которая выиграла монобоб, в двойке совершила катастрофическую ошибку именно в пилотировании, что лишило ее возможности вообще бороться за медаль.
Нольта стала двукратной, немки профукали бронзу, у онлифанщицы серебро.
Немки в бобслее - вполне себе симпатичные девчонки.
Уважаемая Мария Величко, у вас ошибка в протоколе: Хаслер и Пастернак выступают за Швейцарию, а не Австрию.
Ответ Оранжевый штурм
Пастернак вообще чех..😁
Ответ Cube Litening C:68X
Где FES боб, сразу другие результаты..👌👏 За немкау! 🇩🇪🇩🇪
Ответ Адриана
Не по адресу..😁
Ответ Cube Litening C:68X
Спасибо 😆действительно ошиблась веткой.
