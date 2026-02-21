⚡ Олимпиада-2026. Бобслей. Нольте и Леви победили в двойках, Буквиц и Шутен – 2-е, Армбрустер-Хамфрис и Джонс – 3-и

Немецкие бобслеистки Нольте и Леви победили в двойках на Олимпиаде-2026.

Немецкие бобслеистки Лаура Нольте и Дебора Леви взяли золото в двойках на Олимпийских играх в Италии. Олимпиада-2026 Кортина-д’Ампеццо, Италия Бобслей Двойки, женщины После 4 заездов из 4 1. Лаура Нольте – Дебора Леви (Германия) – 3.48,46 2. Лиза Буквиц – Нееле Шутен (Германия) – 0,53 3. Кейли Армбрустер-Хамфрис – Джасмин Джонс (США) – 0,75 4. Ким Калики – Талеи Препенс (Германия) – 0,90 5. Мелани Хаслер – Надя Пастернак (Швейцария) – 1,94 6. Кайша Лав – Азария Хилл (США) – 1,94