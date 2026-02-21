⚡ Олимпиада-2026. Бобслей. Нольте и Леви победили в двойках, Буквиц и Шутен – 2-е, Армбрустер-Хамфрис и Джонс – 3-и
Немецкие бобслеистки Нольте и Леви победили в двойках на Олимпиаде-2026.
Немецкие бобслеистки Лаура Нольте и Дебора Леви взяли золото в двойках на Олимпийских играх в Италии.
Олимпиада-2026
Кортина-д’Ампеццо, Италия
Бобслей
Двойки, женщины
После 4 заездов из 4
1. Лаура Нольте – Дебора Леви (Германия) – 3.48,46
2. Лиза Буквиц – Нееле Шутен (Германия) – 0,53
3. Кейли Армбрустер-Хамфрис – Джасмин Джонс (США) – 0,75
4. Ким Калики – Талеи Препенс (Германия) – 0,90
5. Мелани Хаслер – Надя Пастернак (Швейцария) – 1,94
6. Кайша Лав – Азария Хилл (США) – 1,94
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Пожелаю златокудрой красной шапочке Лауре Нольте добавить к "серебру" в монобобе - "золото" в двойках, а модели ОнлиФанс Лизе Буквиц - поменять "деревянную" медаль в "одиночке" - на серебряную (или бронзовую).