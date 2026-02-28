1

Три российских скелетониста выступят на юниорском чемпионате мира в Германии

Три российских скелетониста выступят на юниорском чемпионате мира в Германии.

Россияне Полина Тюрина, Полина Князева и Еремей Зыков примут участие в юниорском чемпионате мира по скелетону, который пройдет с 12 по 13 марта в немецком Альтенберге.

Об этом сообщил старший тренер сборной России Денис Алимов.

«Тюрина, Князева и Зыков, имеющие нейтральный статус, на следующей неделе должны вылететь в Германию для того, чтобы принять участие в юниорском чемпионате мира, визы у спортсменов уже на руках. Эти спортсмены в этом сезоне уже получили опыт выступлений на этапах Кубка Европы и теперь поедут на первенство мира.

В Альтенберге очень сложная трасса, на ней крайне проблематично показать хороший результат с чистого листа, она требует прикатки. Смогут ли российские спортсмены побороться за медали? Будем надеяться, что случится какое-то чудо, но в десятку-то точно должны попасть.

В интернете уже появилась информация, что [хозяева трассы] уже тренируются там. Причем в Альтенберг уже приехали спортсмены и из других команд. Сложно придется нашим, ведь им будут противостоять еще и сильные британцы с латвийцами», – сказал Алимов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Денис Алимов
Полина Тюрина
logoсборная России жен (скелетон)
Полина Князева
чемпионат мира среди юниоров по бобслею и скелетону
Скелетон
logoсборная России (скелетон)
Еремей Зыков
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Успеха ребятам!
