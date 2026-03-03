37

Саночник Павличенко: «Меня не устраивает зарплата в спорте, это низкий уровень. Много лет откатал за еду, сейчас хочется еще и пожить»

Павличенко: в спорте низкий уровень зарплат, я много лет откатал за еду.

Двукратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко заявил, что сосредоточился на карьере в сфере недвижимости из-за низких зарплат в спорте.

– Если со следующего сезона снимают все спортивные санкции, ты вернешься?

– Ну, я сейчас в очень хорошем месте работаю – в агентстве недвижимости. Нам же всем нужно есть, правильно? За еду я уже много лет откатал. Меня кормили и одевали, спасибо, но сейчас хочется еще и пожить. 

Знаешь, как тяжело после спорта выйти на обычную работу? Слава богу, я попал в потрясающий коллектив. Меня терпеливо обучают, хотя я новичок в этом деле. В меня впихивают информацию, она уже в голову не лезет, но ее ногами заталкивают. «Давай, принимай».

Иначе никак. Все нацелены на то, чтобы мы были экспертами в сфере недвижимости. И это мне очень нравится. Я хочу развиваться в этом направлении. И буду.

А про соревнования сказать что-то сложно. Поработав тут, я понимаю, что меня уже не устраивает зарплата в спорте. Это низкий уровень.

– Перед Сочи-2014 максимальная ставка в ЦСП была 120 тысяч рублей. За 12 лет что-то индексировалось?

– 120, ага. Но максимальная, если ты – чемпион мира. А ты сначала попробуй выиграть этот чемпионат мира! Много у нас таких? И потом прикинь, у тебя что-то не получилось в сезоне – все, падаешь на минималку.

– 30 тысяч?

– Сейчас подняли – под полтинник. Но ты можешь быть чемпионом мира, у тебя 90% жизни занимает эта деятельность – а ты за эти слезы тренируешься круглый год.

Помню, мне говорили: да вы едете на Олимпиаду из-за денег. Какие деньги?! Отдай полжизни спорту, ограничься от всего – рыбалка, отдых, какие-то хобби, еда. И, может быть, ты на эту Олимпиаду попадешь. Хотя шансы невысоки.

Плюс, например, у нас – очень опасный вид спорта. Неверное движение – все. По результатам права на ошибку нет вообще. Сегодня ты чемпион мира, завтра это никого не волнует.

Вот если ты генерал и у тебя генеральская зарплата, тебе же не надо каждый год подтверждать свой результат? А у нас можно быть Заслуженным мастером спорта, но за один неудачный сезон слететь на самое дно.

Поэтому я и молодым ребятам говорю, что важно развиваться в разных направлениях. Хотя понимаю, что из-за большого количества сборов делать это сложно, ты постоянно принадлежишь спорту, – сказал Павличенко в интервью Спортсу’’.

«За еду откатал много лет». Наш главный саночник ушел в риэлторы, но все еще любит свой спорт

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Ты Верховного повнимательнее послушай, он чётко сказал

"Всё-таки в основе западной культуры на первое место всегда ставится материальное благополучие. В России нет. В России всегда в широком смысле слова говорят о нравственном начале (с) Путин

И не шатай скрепы. пожить ему хочется. Че иноагент штоле?!
Ответ Алексaндр Молодкин
Ты Верховного повнимательнее послушай, он чётко сказал "Всё-таки в основе западной культуры на первое место всегда ставится материальное благополучие. В России нет. В России всегда в широком смысле слова говорят о нравственном начале (с) Путин И не шатай скрепы. пожить ему хочется. Че иноагент штоле?!
Риэлтор-либерал
Ответ Алексaндр Молодкин
Ты Верховного повнимательнее послушай, он чётко сказал "Всё-таки в основе западной культуры на первое место всегда ставится материальное благополучие. В России нет. В России всегда в широком смысле слова говорят о нравственном начале (с) Путин И не шатай скрепы. пожить ему хочется. Че иноагент штоле?!
Ага, и еще видимо трус и не патриот, жизнь свою ценит поди. Тьфу просто...
А я в детстве на санках даже не за еду,а за звездюли катался...За то,что домой допоздна с горки не приходил,за стертые до дыр штаны,за невыученные уроки...
Наше поколение было другое...
Ответ Сергей Круг
А я в детстве на санках даже не за еду,а за звездюли катался...За то,что домой допоздна с горки не приходил,за стертые до дыр штаны,за невыученные уроки... Наше поколение было другое...
Всё возможно в жизни, но вряд ли в детстве тебе нужно было кормить семью.
Ответ Сергей Круг
А я в детстве на санках даже не за еду,а за звездюли катался...За то,что домой допоздна с горки не приходил,за стертые до дыр штаны,за невыученные уроки... Наше поколение было другое...
Ты в 20 лет на санках допоздна катался? Не зря тебе звездюли тогда начисляли..)
Всегда можно заняться чем-то полезным. Не понимаю, за что платят и эти 50 тысяч тем, кого никто не смотрит, чей спорт никому не нужен.
Ответ Андрей Нескажу_1116364631
Всегда можно заняться чем-то полезным. Не понимаю, за что платят и эти 50 тысяч тем, кого никто не смотрит, чей спорт никому не нужен.
Если что-то не нужно лично вам, это совсем не означает, что оно не нужно вообще.
Ответ krokodilych
Если что-то не нужно лично вам, это совсем не означает, что оно не нужно вообще.
Сколько зрителей смотрят рядовой турнир по санкам или как там называется их не тренировочное выступление?
Ну это в футбол тебе надо
Ответ Влад Безруков
Ну это в футбол тебе надо
В детстве я и в футбол играл, и правда неплохо получалось.
Но речь ведь не о миллионах.
Я говорю не о роскоши, а о стабильности.
Что-то во время комментирования игр Семён немного другие вещи в эфир транслировал. А тут вдруг....
Ответ Юрий Костыгин
Что-то во время комментирования игр Семён немного другие вещи в эфир транслировал. А тут вдруг....
кстати да, грустно стало, да?
Ответ Юрий Костыгин
Что-то во время комментирования игр Семён немного другие вещи в эфир транслировал. А тут вдруг....
Совсем небольшая выжимка интервью иногда выглядит иначе, чем вся статья.
Рекомендую прочитать полную версию, там всё объяснено подробно.
И еще: Это разные темы: одну я обсуждал как эксперт спорта. Другую как человек, который живёт, работает и растит себя как личность. Истина не меняется -я всё так же люблю спорт.
Любить свою страну и любить свою жизнь -это не противоречия. Я много лет представлял страну на международных стартах и продолжаю выступать. Ценить свою жизнь и будущее - это нормально для любого человека.
Не понимаю нытья. Немецкие саночники с их титулами и фантастической доминацией в своем виде тоже не жируют. Параллельно работают, проходят службу, постоянно участвуют в бесконечных спонсорских мероприятиях. Жалуются, но продолжают совмещать.
Плюс, всегда есть онлифанс. И это не шутка.
Даже там саночницы с медалями зарабатывают на жизнь.

А эти все ждут подачки от государства.
Ответ Ludas
Не понимаю нытья. Немецкие саночники с их титулами и фантастической доминацией в своем виде тоже не жируют. Параллельно работают, проходят службу, постоянно участвуют в бесконечных спонсорских мероприятиях. Жалуются, но продолжают совмещать. Плюс, всегда есть онлифанс. И это не шутка. Даже там саночницы с медалями зарабатывают на жизнь. А эти все ждут подачки от государства.
Сам продолжаю совмещать тренировки, соревнования и работу вне спорта. Но я знаю, что многим молодым спортсменам нужна стабильность, чтобы они могли сосредоточиться на спорте.
Демченко Альберт в свое время Мясорубом на рынке был из за отсутствия возможности содержать семью.
Потом спустя время взял Олимпийскую медаль😉
А он не хочет подумать над тем , какая пользе стране от того что он катается на санках ?
Многомиллионные траты на строительство и содержание санно- бобслейных трасс , покупку инвентаря , содержание десятка саночников и сотни обслуживающего персонала ?
Пусть так конкретно , по пацански пояснит чем его катание на санках стране нужнее чем работа токаря 6 разряда или хирурга высшей категории ???
Ответ Vasily Ivanov
А он не хочет подумать над тем , какая пользе стране от того что он катается на санках ? Многомиллионные траты на строительство и содержание санно- бобслейных трасс , покупку инвентаря , содержание десятка саночников и сотни обслуживающего персонала ? Пусть так конкретно , по пацански пояснит чем его катание на санках стране нужнее чем работа токаря 6 разряда или хирурга высшей категории ???
Тут скорей вопрос к государству - а зачем оно во все это вкладывается? Видов спорта все больше, вон ски-альпинизм появился, тоже спецтрассы, спецоборудование, спецподготовка. Прыжки с трамплина на лыжах те же - сколько стоит этот трамплин построить и содержать.
Ответ Vasily Ivanov
А он не хочет подумать над тем , какая пользе стране от того что он катается на санках ? Многомиллионные траты на строительство и содержание санно- бобслейных трасс , покупку инвентаря , содержание десятка саночников и сотни обслуживающего персонала ? Пусть так конкретно , по пацански пояснит чем его катание на санках стране нужнее чем работа токаря 6 разряда или хирурга высшей категории ???
Спорт - это не только соревнования. Это воспитание молодёжи, популяризация здорового образа жизни, имидж страны на международной арене.
Конечно, никакая медаль не заменит работу хирурга или токаря, но спорт и такие виды дисциплины, как санный, создают ценность в другой плоскости.
Я в детстве, вообще, катался себе в убыток! Порвал две куртки и несчитанно штанов!
Можно в доставку уйти, например.
Ответ ABIBAS
Можно в доставку уйти, например.
Доставка на санках)
