Саночник Павличенко: «Меня не устраивает зарплата в спорте, это низкий уровень. Много лет откатал за еду, сейчас хочется еще и пожить»

Павличенко: в спорте низкий уровень зарплат, я много лет откатал за еду.

Двукратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко заявил, что сосредоточился на карьере в сфере недвижимости из-за низких зарплат в спорте.

– Если со следующего сезона снимают все спортивные санкции, ты вернешься?

– Ну, я сейчас в очень хорошем месте работаю – в агентстве недвижимости. Нам же всем нужно есть, правильно? За еду я уже много лет откатал. Меня кормили и одевали, спасибо, но сейчас хочется еще и пожить.

Знаешь, как тяжело после спорта выйти на обычную работу? Слава богу, я попал в потрясающий коллектив. Меня терпеливо обучают, хотя я новичок в этом деле. В меня впихивают информацию, она уже в голову не лезет, но ее ногами заталкивают. «Давай, принимай».

Иначе никак. Все нацелены на то, чтобы мы были экспертами в сфере недвижимости. И это мне очень нравится. Я хочу развиваться в этом направлении. И буду.

А про соревнования сказать что-то сложно. Поработав тут, я понимаю, что меня уже не устраивает зарплата в спорте. Это низкий уровень.

– Перед Сочи-2014 максимальная ставка в ЦСП была 120 тысяч рублей. За 12 лет что-то индексировалось?

– 120, ага. Но максимальная, если ты – чемпион мира. А ты сначала попробуй выиграть этот чемпионат мира! Много у нас таких? И потом прикинь, у тебя что-то не получилось в сезоне – все, падаешь на минималку.

– 30 тысяч?

– Сейчас подняли – под полтинник. Но ты можешь быть чемпионом мира, у тебя 90% жизни занимает эта деятельность – а ты за эти слезы тренируешься круглый год.

Помню, мне говорили: да вы едете на Олимпиаду из-за денег. Какие деньги?! Отдай полжизни спорту, ограничься от всего – рыбалка, отдых, какие-то хобби, еда. И, может быть, ты на эту Олимпиаду попадешь. Хотя шансы невысоки.

Плюс, например, у нас – очень опасный вид спорта. Неверное движение – все. По результатам права на ошибку нет вообще. Сегодня ты чемпион мира, завтра это никого не волнует.

Вот если ты генерал и у тебя генеральская зарплата, тебе же не надо каждый год подтверждать свой результат? А у нас можно быть Заслуженным мастером спорта, но за один неудачный сезон слететь на самое дно.

Поэтому я и молодым ребятам говорю, что важно развиваться в разных направлениях. Хотя понимаю, что из-за большого количества сборов делать это сложно, ты постоянно принадлежишь спорту, – сказал Павличенко в интервью Спортсу’’.

