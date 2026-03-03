Саночник Павличенко: «Меня не устраивает зарплата в спорте, это низкий уровень. Много лет откатал за еду, сейчас хочется еще и пожить»
Двукратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко заявил, что сосредоточился на карьере в сфере недвижимости из-за низких зарплат в спорте.
– Если со следующего сезона снимают все спортивные санкции, ты вернешься?
– Ну, я сейчас в очень хорошем месте работаю – в агентстве недвижимости. Нам же всем нужно есть, правильно? За еду я уже много лет откатал. Меня кормили и одевали, спасибо, но сейчас хочется еще и пожить.
Знаешь, как тяжело после спорта выйти на обычную работу? Слава богу, я попал в потрясающий коллектив. Меня терпеливо обучают, хотя я новичок в этом деле. В меня впихивают информацию, она уже в голову не лезет, но ее ногами заталкивают. «Давай, принимай».
Иначе никак. Все нацелены на то, чтобы мы были экспертами в сфере недвижимости. И это мне очень нравится. Я хочу развиваться в этом направлении. И буду.
А про соревнования сказать что-то сложно. Поработав тут, я понимаю, что меня уже не устраивает зарплата в спорте. Это низкий уровень.
– Перед Сочи-2014 максимальная ставка в ЦСП была 120 тысяч рублей. За 12 лет что-то индексировалось?
– 120, ага. Но максимальная, если ты – чемпион мира. А ты сначала попробуй выиграть этот чемпионат мира! Много у нас таких? И потом прикинь, у тебя что-то не получилось в сезоне – все, падаешь на минималку.
– 30 тысяч?
– Сейчас подняли – под полтинник. Но ты можешь быть чемпионом мира, у тебя 90% жизни занимает эта деятельность – а ты за эти слезы тренируешься круглый год.
Помню, мне говорили: да вы едете на Олимпиаду из-за денег. Какие деньги?! Отдай полжизни спорту, ограничься от всего – рыбалка, отдых, какие-то хобби, еда. И, может быть, ты на эту Олимпиаду попадешь. Хотя шансы невысоки.
Плюс, например, у нас – очень опасный вид спорта. Неверное движение – все. По результатам права на ошибку нет вообще. Сегодня ты чемпион мира, завтра это никого не волнует.
Вот если ты генерал и у тебя генеральская зарплата, тебе же не надо каждый год подтверждать свой результат? А у нас можно быть Заслуженным мастером спорта, но за один неудачный сезон слететь на самое дно.
Поэтому я и молодым ребятам говорю, что важно развиваться в разных направлениях. Хотя понимаю, что из-за большого количества сборов делать это сложно, ты постоянно принадлежишь спорту, – сказал Павличенко в интервью Спортсу’’.
"Всё-таки в основе западной культуры на первое место всегда ставится материальное благополучие. В России нет. В России всегда в широком смысле слова говорят о нравственном начале (с) Путин
И не шатай скрепы. пожить ему хочется. Че иноагент штоле?!
Наше поколение было другое...
Но речь ведь не о миллионах.
Я говорю не о роскоши, а о стабильности.
Рекомендую прочитать полную версию, там всё объяснено подробно.
И еще: Это разные темы: одну я обсуждал как эксперт спорта. Другую как человек, который живёт, работает и растит себя как личность. Истина не меняется -я всё так же люблю спорт.
Плюс, всегда есть онлифанс. И это не шутка.
Даже там саночницы с медалями зарабатывают на жизнь.
А эти все ждут подачки от государства.
Демченко Альберт в свое время Мясорубом на рынке был из за отсутствия возможности содержать семью.
Потом спустя время взял Олимпийскую медаль😉
Многомиллионные траты на строительство и содержание санно- бобслейных трасс , покупку инвентаря , содержание десятка саночников и сотни обслуживающего персонала ?
Пусть так конкретно , по пацански пояснит чем его катание на санках стране нужнее чем работа токаря 6 разряда или хирурга высшей категории ???
Конечно, никакая медаль не заменит работу хирурга или токаря, но спорт и такие виды дисциплины, как санный, создают ценность в другой плоскости.