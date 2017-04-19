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    Владимир Уйба: «Мы нашли замену мельдонию»

    Теги допинг WADA ФМБА Владимир Уйба

    Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба заявил, что найдена альтернатива мельдонию.

    «Мы нашли замену мельдонию. Это несколько препаратов, не отнесенных к запрещенному списку, работающих в разы лучше, чем мельдоний», – сказал Уйба.

    По словам Уйбы, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало индивидуальный характер накопления мельдония в организме.

    «WADA признало наше исследование, назвав его первым единственным и достоверным широкомасштабным исследованием.

    Что мы выявили и что признало WADA: по истечении девяти месяцев у пяти из шести испытуемых концентрация в моче составила от 18 до 20 нанограммов на литр, а предел WADA установлен в 100 нанограмм. Еще у одного испытуемого – 400 нанограмм. Вывод, с которым согласилось WADA, что есть индивидуальное накопление вещества», – сказал чиновник.

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