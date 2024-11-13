Трегулов, Панов или Ряба? А может Смирнов? Выбираем открытие года в медиафутболе
Winline Медиалига и Спортс’’ начинают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.
Следующая номинация – открытие года в медиафутболе.
На приз претендуют: Дамир Трегулов, Виталий Панов, Артур Рябокобыленко (все – «Амкал»), Дмитрий Смирнов (Fight Nights), Виталий Миллер (FC Bus / СКА), ФК «Банка».
Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
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6 комментариев
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Смирнов хорош, Миллер в басе огонь, Панов свой кубок выиграл и скорее это тренер года, учитывая кубок
А вот между Дамиром и Банкой тяжело выбрать, но пусть будет Дамир
Индивидуально из игроков он однозначно открытие года
Но сложно бороться с возвращением настоящего медиафутбола в виде Банки и первым трофеем Амкала за долгое время в виде Панова
Но зная эту Медиапремию мы можем получить одного человека/клуб победителем в нескольких категориях