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Трегулов, Панов или Ряба? А может Смирнов? Выбираем открытие года в медиафутболе

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Winline Медиалига и Спортс’’ начинают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – открытие года в медиафутболе.

На приз претендуют: Дамир Трегулов, Виталий Панов, Артур Рябокобыленко (все – «Амкал»), Дмитрий Смирнов (Fight Nights), Виталий Миллер (FC Bus / СКА), ФК «Банка».

Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Если опрос не отображается – переходите по ссылке

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

logoСКА Ростов
logoДамир Трегулов
logoАмкал
logoДмитрий Александрович Смирнов
logoВиталий Миллер
logoФК Банка
Winline Media Football Awards
logo«Ряба» Артур Рябокобыленко
logoFight Nights
logoWinline Медиалига
logoВиталий Панов
Медиафутбол на Спортсе''
Медиафутбол на Спортсе''
Блог
Весь медиафутбол в одном месте!
6 комментариев
Я не понял в чет открытие Рябы ? По медиа ноль, а по футбольному это игрок фнл/рпл и так…
Смирнов хорош, Миллер в басе огонь, Панов свой кубок выиграл и скорее это тренер года, учитывая кубок
А вот между Дамиром и Банкой тяжело выбрать, но пусть будет Дамир
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+3
Ответ Никого_нет
Я не понял в чет открытие Рябы ? По медиа ноль, а по футбольному это игрок фнл/рпл и так… Смирнов хорош, Миллер в басе огонь, Панов свой кубок выиграл и скорее это тренер года, учитывая кубок А вот между Дамиром и Банкой тяжело выбрать, но пусть будет Дамир
Четкий разбор, до этого думал, что тут Панов возьмет без вопросов. Но да, надеюсь, что остальные тоже выберут его Тренером года и оставят номинацию Дамирони
+2
0
+2
Будет очень печально, если Дамир проиграет
Индивидуально из игроков он однозначно открытие года
Но сложно бороться с возвращением настоящего медиафутбола в виде Банки и первым трофеем Амкала за долгое время в виде Панова
+2
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+1
Ответ Никого_нет
Ну так Панов тренер года, Банка продакшен, а Дамир открытие ))
Так конечно хорошо
Но зная эту Медиапремию мы можем получить одного человека/клуб победителем в нескольких категориях
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