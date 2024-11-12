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«Крысева» или «Шугар»? А может «Некласико»? Выбираем лучшее медиафутбольное медиа года

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Winline Медиалига и Спортс’’ начинают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – лучшее медиафутбольное медиа года.

На приз претендуют: «Крысева», «Салават. Кутак Медиа», «Некласико», «Шугар», «Матч! Медиафутбол», «Влажный футбол».

Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Если опрос не отображается – переходите по ссылке

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

Winline Media Football Awards
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Медиафутбол на Спортсе''
Медиафутбол на Спортсе''
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Весь медиафутбол в одном месте!
1 комментарий
Крысева опять лидирует, но как будто бы на третий год Ваня уже обязан забирать
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