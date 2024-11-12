Гол вратаря Сычева, солдаут на «ВЭБ Арене» или матч «Банка» – «Родина Медиа». Голосуй за главный момент года в медиафутболе
Winline Медиалига и Спортс’’ начинают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.
Первая номинация – момент года в медиафутболе.
На приз претендуют: Гол Сычева «Титану», победа «БроукБойз» в МФЛ-5, солдаут на «ВЭБ-Арене», суперсерия 2Drots – Fight Nights, матч «Банка» – «Родина Медиа».
Голосование стартует 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
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4 комментария
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Победа Броуков скорее была избиением без интриги, поэтому мимо.
Солдаут на ЦСКА - круто.
Суперсерия - скучно.
Родина в конце матча всю медийность испортила
Финал в Питере - это ужасно ибо в колхозе не должно быть ничего.