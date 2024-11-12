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Гол вратаря Сычева, солдаут на «ВЭБ Арене» или матч «Банка» – «Родина Медиа». Голосуй за главный момент года в медиафутболе

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Winline Медиалига и Спортс’’ начинают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Первая номинация – момент года в медиафутболе.

На приз претендуют: Гол Сычева «Титану», победа «БроукБойз» в МФЛ-5, солдаут на «ВЭБ-Арене», суперсерия 2Drots – Fight Nights, матч «Банка» – «Родина Медиа».

Голосование стартует 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Если опрос не отображается – переходите по ссылке

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

Winline Media Football Awards
logoWinline Медиалига
logoФК Банка
logoБроукБойз
logo2Drots
logoРодина Медиа
logoFight Nights
logoWinline Кубок Медиалиги
Медиафутбол на Спортсе''
Медиафутбол на Спортсе''
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Весь медиафутбол в одном месте!
4 комментария
Гол Сычева с нарушением.
Победа Броуков скорее была избиением без интриги, поэтому мимо.
Солдаут на ЦСКА - круто.
Суперсерия - скучно.
Родина в конце матча всю медийность испортила
Финал в Питере - это ужасно ибо в колхозе не должно быть ничего.
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Ответ Тимофей11
Где было нарушение сычева? Точто до этого судья ошибся? Так это гол не отменяет , он был забит, и это было писец что за эмоции
он сфолил на защитнике
+1
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+1
Ответ Maxim Frolov
Гол Сычева с нарушением. Победа Броуков скорее была избиением без интриги, поэтому мимо. Солдаут на ЦСКА - круто. Суперсерия - скучно. Родина в конце матча всю медийность испортила Финал в Питере - это ужасно ибо в колхозе не должно быть ничего.
Где было нарушение сычева? Точто до этого судья ошибся? Так это гол не отменяет , он был забит, и это было писец что за эмоции
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