«Слабое звено» Федоса, «Стол» или Any Given Monday. Голосуй за лучшее медиафутбольное шоу года
Winline Медиалига и Спортс’’ начинают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.
Первая номинация – лучшее медиафутбольное шоу года.
На приз претендуют: «Это медиафутбол, бро», Any Given Monday, «Тренерская бровка», «Слабое звено» Федоса Маслова, «Медиасандали» Дмитрия Егорова, «Олег Олег» «Тандема».
Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
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Весь медиафутбол в одном месте!
1 комментарий
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Вероятно все выберут «стол», но в этом году Agm для меня лучше с точки зрения структуры, так как хочется зайти и увидеть обсуждение всех актуальных событий в мфл, четко и понятно не зависимо от гостей. Дурасов топ в роли ведущего, есть доля предвзятости, но в рамках разумного.
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