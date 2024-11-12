«Слабое звено» Федоса, «Стол» или Any Given Monday. Голосуй за лучшее медиафутбольное шоу года

Winline Медиалига и Спортс’’ начинают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Первая номинация – лучшее медиафутбольное шоу года.

На приз претендуют: «Это медиафутбол, бро», Any Given Monday, «Тренерская бровка», «Слабое звено» Федоса Маслова, «Медиасандали» Дмитрия Егорова, «Олег Олег» «Тандема».

Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

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Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе