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Минин, Моссаковский или Дурасов? Выбираем лучшего комментатора года в медиафутболе

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Winline Медиалига и Спортс’’ начинают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – лучший комментатор года в медиафутболе.

На приз претендуют: Станислав Минин, Роман Нагучев, Сергей Дурасов, Константин Генич, Павел Чепурин, Александр Пойда, Михаил Моссаковский.

Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Если опрос не отображается – переходите по ссылке

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

logo«Чепа» Павел Чепурин
logoКонстантин Генич
Winline Media Football Awards
logoРоман Нагучев
logoСергей Дурасов
logoWinline Медиалига
logoСтанислав Минин
logoАлександр Пойда
logoМихаил Моссаковский
Медиафутбол на Спортсе''
Медиафутбол на Спортсе''
Блог
Весь медиафутбол в одном месте!
2 комментария
Генича за один матч номинируют ? ))
А так Минин без вариантов, хотя Пойда и Мосс очень даже неплохи
Дурасов с его приколами мне не заходит совсем, но аудитория кому он на мороженко разыгрывает в восторге от него ))
Ну а Нагучев нравится как комментатор, но он должен закончить с медиафутболом, раз ему тут скучно
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Спасибо Станиславу Минину за комментирование матчей! Супер харизматичный мужик. Всегда тёплые эмоции, когда он за работой.
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