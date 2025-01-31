Наместников против «Бостона», гол, передача, три броска, «плюс 1» и 15:58 на льду. Форвард «Виннипега» набрал 25 очков в 49 матчах сезона

Владислав Наместников набрал два очка в матче против «Бостона».

«Виннипег » обыграл «Брюинс» (6:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий «Джетс» Владислав Наместников забил гол, отметился результативной передачей, нанес три броска и набрал показатель полезности «плюс 1».

Россиянин провел на льду 15:58 (1:54 – в большинстве, 0:24 – в меньшинстве).

В этом сезоне Наместников отметился 25 (10+15) баллами при полезности «плюс 17» в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ .