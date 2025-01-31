Наместников против «Бостона», гол, передача, три броска, «плюс 1» и 15:58 на льду. Форвард «Виннипега» набрал 25 очков в 49 матчах сезона
Владислав Наместников набрал два очка в матче против «Бостона».
«Виннипег» обыграл «Брюинс» (6:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Джетс» Владислав Наместников забил гол, отметился результативной передачей, нанес три броска и набрал показатель полезности «плюс 1».
Россиянин провел на льду 15:58 (1:54 – в большинстве, 0:24 – в меньшинстве).
В этом сезоне Наместников отметился 25 (10+15) баллами при полезности «плюс 17» в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем