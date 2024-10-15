3

Шипачев набрал 925-е очко в КХЛ. До рекорда Мозякина – 3 балла

Вадим Шипачев набрал 925-е очко в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Форвард минского «Динамо» сделал передачу в игре против ЦСКА.

Теперь на счету Вадима Шипачева 925 (290+635) очков в КХЛ с учетом плей-офф. Сегодня он проводит 1000-й матч.

37-летнему нападающему осталось набрать 3 балла, чтобы догнать рекордсмена лиги – Сергея Мозякина (928 (419+509) очков в 842 играх).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoСергей Мозякин
logoДинамо Минск
logoКХЛ
рекорды
logoВадим Шипачев
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о 1000-м матче Шипачева в КХЛ: «Вадим оставил серьезный след в истории СКА. У нас он стал настоящей звездой, лидером лиги. Он чрезвычайно умный игрок, дирижер атак»
13сегодня, 16:53
Шипачев проводит 1000-й матч в КХЛ. Он 2-й игрок в истории с таким достижением
26сегодня, 16:23
Минское «Динамо» обыгрывает СКА 3:0 и перебрасывает 35:11 (20:1 – во втором периоде) после 2-го периода. Шипачев забил бывшей команде – 1-й гол в сезоне
9610 октября, 18:02
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Плющев о матче России с Канадой: «Нам бы поднадували щеки. Было бы не просто тяжело, а очень тяжело. Сомневаюсь, что мы могли бы повторить Суперсерию-1972 по накалу и результату»
659 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Вегас», «Тампа» – «Ванкувер», «Флорида» сыграет с «Коламбусом», «Миннесота» против «Сент-Луиса»
37сегодня, 17:18
Ротенберг о 1000-м матче Шипачева в КХЛ: «Вадим оставил серьезный след в истории СКА. У нас он стал настоящей звездой, лидером лиги. Он чрезвычайно умный игрок, дирижер атак»
13сегодня, 16:53
КХЛ. ЦСКА в гостях у минского «Динамо», СКА против «Нефтехимика», «Амур» пропустил 5 шайб от «Лады», «Адмирал» и «Северсталь» забили 11 голов
78сегодня, 16:30Live
Шипачев проводит 1000-й матч в КХЛ. Он 2-й игрок в истории с таким достижением
26сегодня, 16:23
Сушинский об «Авангарде: «Основная причина неудач – психология. Состав хороший, тренерский штаб классный, так что все придет»
3сегодня, 15:58
Алексей Потапов: «Руководство «Спартака» предъявляет претензии Голдобину»
6сегодня, 14:35
Тамбиев об игре «Адмирала» на выезде: «Вы настолько команду не любите? Что такие вопросы задаете? Почему, почему… Да потому!»
3сегодня, 13:20
Ротенберг поздравил Кудашова с 700-м матчем: «Я на личном опыте убедился, какой это отличный специалист. Алексей построил отличную команду в «Динамо»
22сегодня, 13:15
Кинопоиск представил хоккейное развлекательное шоу с комиком Ильей Куручом: он посетил матч КХЛ «Ак Барс» – «Сибирь» в Казани в 1-м эпизоде
11сегодня, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
Юрий Новиков: «По «Матч ТВ» показывают МХЛ в прямом эфире. Для меня это событие. Это важно и престижно для ребят и развития нашего хоккея»
12 минут назад
Браташ о 5:3 с «Амуром»: «Получилось разобраться с нашими проблемами с результативностью, пять шайб забили – это для нас большой праздник»
32 минуты назад
Терещенко о «Питтсбурге»: «Они могут попасть в плей-офф. Они этого хотят и стремятся. Малкин не просто так об этом говорит»
38 минут назад
Бирюков о 1000-м матче Шипачева в КХЛ: «Он большой мастер. Такие игроки нужны нашему хоккею. Желаю, чтобы он побил как можно больше рекордов»
49 минут назад
Демидов прервал 6-матчевую серию без голов, забив с передач Кузнецова и Деанджело. 18-летний форвард СКА набрал 5+4 в 16 играх
1сегодня, 16:59
Журова о Фетисове: «Никто не мешает ему в теории быть депутатом и президентом ОКР. Он достойный кандидат»
1сегодня, 16:45
Плющев об Овечкине на правом фланге: «Для игрока такого уровня большой разницы нет. Если штаб увидит, что Саше некомфортно, решение поменяют»
сегодня, 16:13
Демидов вернулся в звено к Кузнецову. Заврагин сыграет в воротах СКА в матче с «Нефтехимиком»
сегодня, 15:43
Калинин о переходе в «Витязь»: «Нравится, что команда амбициозная. Молодые ребята, боевые, на хорошем ходу. Надеюсь, смогу им помочь»
сегодня, 15:32
Вайсфельд о «Северстали»: «Интересно смотреть, что делает Козырев – им стиль подходит. Но другой вопрос, сработает ли это с большим клубом – ставлю под сомнение»
сегодня, 14:49