Шипачев набрал 925-е очко в КХЛ. До рекорда Мозякина – 3 балла
Вадим Шипачев набрал 925-е очко в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Форвард минского «Динамо» сделал передачу в игре против ЦСКА.
Теперь на счету Вадима Шипачева 925 (290+635) очков в КХЛ с учетом плей-офф. Сегодня он проводит 1000-й матч.
37-летнему нападающему осталось набрать 3 балла, чтобы догнать рекордсмена лиги – Сергея Мозякина (928 (419+509) очков в 842 играх).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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