Шипачев набрал 925-е очко в КХЛ. До рекорда Мозякина – 3 балла

Вадим Шипачев набрал 925-е очко в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Форвард минского «Динамо » сделал передачу в игре против ЦСКА.

Теперь на счету Вадима Шипачева 925 (290+635) очков в КХЛ с учетом плей-офф. Сегодня он проводит 1000-й матч.

37-летнему нападающему осталось набрать 3 балла, чтобы догнать рекордсмена лиги – Сергея Мозякина (928 (419+509) очков в 842 играх).