Вратарь «Металлурга» Набоков отразил 32 броска «Локомотива», сделав 4-й шатаут в плей-офф

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Илья Набоков Хоккей

Илья Набоков сыграл на ноль в четвертый раз в плей-офф Фонбет КХЛ.

«Металлург» победил «Локомотив» (1:0, 2-0) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

Голкипер уральской команды Илья Набоков отразил 32 броска и сделал четвертый шатаут в этом розыгрыше плей-офф.

В первом периоде игры вратарь парировал 11 бросков, во втором – 9, в третьем – 12.

Три предыдущих шатаута голкипер сделал в серии против «Спартака».

9 комментариев
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Пока выглядит, как МВП.
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Просто молодец! Не по годам зрелая игра!
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Он уже готовый вратарь. Могут взять в конце первого раунда. "Недостаток" Набокова в том, что он не был раскручен, и о нем по сути знали немногие. Но он уйдёт высоким выбором, так как он уже заработал отличную репутацию своей игрой.
Сейчас на драфте нет хороших вратарей.
+5
0
+5
Так держать 🤘🤘🤘
+3
-1
+2
Ответ Максим Седов
Он уже готовый вратарь. Могут взять в конце первого раунда. "Недостаток" Набокова в том, что он не был раскручен, и о нем по сути знали немногие. Но он уйдёт высоким выбором, так как он уже заработал отличную репутацию своей игрой. Сейчас на драфте нет хороших вратарей.
Надо еще Смолина выпускать почаще в следующем сезоне. Мне кажется, еще очень неплохой вратарь растет у Магнитки) Ибо Набокова с руками урвут позже в НХЛ
+1
0
+1
Ответ Максим Козлов
Надо еще Смолина выпускать почаще в следующем сезоне. Мне кажется, еще очень неплохой вратарь растет у Магнитки) Ибо Набокова с руками урвут позже в НХЛ
Следующий сезон будет пара Набоков Смолин, а потом уже от решения Набокова ехать в НХЛ или нет всё зависит
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Во 2-4 раунде заберут на драфте его. Минус его возраст и габариты. Но в целом, вряд ли НХЛ-овские клубы откажутся от такого актива
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Наш Василевский или Сорокин)) Если выиграем КГ, он точно МВП финала.
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