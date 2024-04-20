Вратарь «Металлурга» Набоков отразил 32 броска «Локомотива», сделав 4-й шатаут в плей-офф

Илья Набоков сыграл на ноль в четвертый раз в плей-офф Фонбет КХЛ.

« » победил « » (1:0, 2-0) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

Голкипер уральской команды отразил 32 броска и сделал четвертый шатаут в этом розыгрыше плей-офф.

В первом периоде игры вратарь парировал 11 бросков, во втором – 9, в третьем – 12.

Три предыдущих шатаута голкипер сделал в серии против «Спартака».