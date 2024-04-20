Вратарь «Металлурга» Набоков отразил 32 броска «Локомотива», сделав 4-й шатаут в плей-офф
Илья Набоков сыграл на ноль в четвертый раз в плей-офф Фонбет КХЛ.
«Металлург» победил «Локомотив» (1:0, 2-0) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.
Голкипер уральской команды Илья Набоков отразил 32 броска и сделал четвертый шатаут в этом розыгрыше плей-офф.
В первом периоде игры вратарь парировал 11 бросков, во втором – 9, в третьем – 12.
Три предыдущих шатаута голкипер сделал в серии против «Спартака».
Сейчас на драфте нет хороших вратарей.