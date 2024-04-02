Скотт Морроу подписал контракт с «Каролиной». Защитника выбрали под 40-м номером на драфте-2021, у него 94 очка в 109 матчах в NCAA
«Каролина» и Скотт Морроу подписали контракт.
21-летний защитник подписал с клубом соглашение новичка на три года.
«Харрикейнс» выбрали хоккеистам под общим 40-м номером во втором раунде на драфте НХЛ-2021.
С сезона-2021/22 игрок выступал в студенческой лиге NCAA.
В нынешнем сезоне Скотт Морроу набрал 30 (6+24) баллов при полезности «плюс 3» в 37 матчах чемпионата NCAA.
В общей сложности в лиге хоккеист провел 109 игр и записал на свой счет 94 (28+66) очков при полезности «плюс 10».