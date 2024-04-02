Скотт Морроу подписал контракт с «Каролиной». Защитника выбрали под 40-м номером на драфте-2021, у него 94 очка в 109 матчах в NCAA

Теги переходы Каролина НХЛ NCAA Скотт Морроу Хоккей

«Каролина» и Скотт Морроу подписали контракт.

21-летний защитник подписал с клубом соглашение новичка на три года.

«Харрикейнс» выбрали хоккеистам под общим 40-м номером во втором раунде на драфте НХЛ-2021.

С сезона-2021/22 игрок выступал в студенческой лиге NCAA.

В нынешнем сезоне Скотт Морроу набрал 30 (6+24) баллов при полезности «плюс 3» в 37 матчах чемпионата NCAA.

В общей сложности в лиге хоккеист провел 109 игр и записал на свой счет 94 (28+66) очков при полезности «плюс 10».

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