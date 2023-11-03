НХЛ оштрафовала тренера «Анахайма» Кронина на 25 тысяч долларов за неспортивное поведение в матче с «Питтсбургом»

НХЛ оштрафовала главного тренера «Анахайма».

оштрафован на 25 тысяч долларов за свои действия в игре регулярного чемпионата против « » (4:3).

В конце второго периода, на отметке 38:20, форвард « » Росс Джонстон поразил ворота «Питтсбурга», однако судьи отменили гол, посчитав, что нападающий Сэм Кэррик устроил помеху вратарю Тристану Джерри.

Кронин запросил просмотр эпизода, но и после него взятие ворот не было засчитано.

В итоге тренер «Анахайма» заработал два штрафа – за задержку игры и неспортивное поведение – и был удален со скамейки.