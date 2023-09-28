17-летний Артамонов забил первый гол в КХЛ – «Ак Барсу». Форвард «Торпедо» набрал 8 очков в 11 матчах

Никита Артамонов забил первый гол в КХЛ.

17-летний нападающий « » отметился заброшенной шайбой в матче Фонбет чемпионата против « ».

забросил шайбу на 18-й минуте в первом периоде, когда нижегородцы действовали в большинстве. Ему ассистировали Николай Коваленко и Максим Летунов.

Таким образом, теперь на счету Артамонова 8 (1+7) очков в 11 играх текущего регулярного чемпионата. В среднем он проводит на льду 13:40.