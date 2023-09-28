17-летний Артамонов забил первый гол в КХЛ – «Ак Барсу». Форвард «Торпедо» набрал 8 очков в 11 матчах

Теги Ак Барс Торпедо видео КХЛ Никита Артамонов Хоккей

Никита Артамонов забил первый гол в КХЛ.

17-летний нападающий «Торпедо» отметился заброшенной шайбой в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

Никита Артамонов забросил шайбу на 18-й минуте в первом периоде, когда нижегородцы действовали в большинстве. Ему ассистировали Николай Коваленко и Максим Летунов.

Таким образом, теперь на счету Артамонова 8 (1+7) очков в 11 играх текущего регулярного чемпионата. В среднем он проводит на льду 13:40.

10 комментариев

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Александр Филиппов
ещё одна позиция для ленивых скаутов НХЛ. Парень врывается в топ-10 )
+13
-1
+12
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Machine Head
Красавчик 8 очков в 11 играх ! Не вздумайте отдать в руки Ротенберга . А как хорош Коваленко - это главное в этом моменте.
+11
-3
+8
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ser7777
С Первой! Молодчик!
+7
0
+7
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бык бенни
Рад за Нижегородцев, у них классная команда, по хорошему наглая, играющая от атаки, рискующая, яркая, молодая... Ларионов топ конечно, болею за Торпедо, они ИГРАЮТ.
+7
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+7
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sd4fmwrvz8
Торпедо Молодцы вот как надо играть своими воспитанниками, а ни как Казань скупать готовых игроков , не удивительно что у Казани не было никогда звездных воспитанников !!!
+7
-3
+4
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Артем Зырянов
17-летний! В составе лидера КХЛ! В спецбригаде большинства. И забивает! Мощь!
+6
-2
+4
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sd4fmwrvz8
Молодежь торпедо реально быстро играют,смотреть кайф , культура паса 👍 , старпёры казанские ниче не могут сделать устали очень видно,лукоянова так вообще в дураках сколько раз возили бедолага😁
+2
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+2
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Фёдор Кузнецов
Ответ Александр Филиппов
ещё одна позиция для ленивых скаутов НХЛ. Парень врывается в топ-10 )
Интересный драфт для россиян будет, Демидов, Силаев, Чернышов, Артамонов, Щучинов, всё уже играли в КХЛ и будут доступны
+2
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+2
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Джульетта Джульетта
Вперед, "Торпедо"! Дорогу молодым!
+1
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Фёдор Кузнецов
Ответ sd4fmwrvz8
Торпедо Молодцы вот как надо играть своими воспитанниками, а ни как Казань скупать готовых игроков , не удивительно что у Казани не было никогда звездных воспитанников !!!
Справедливости ради, Артамонов не воспитанник Торпедо, его взяли в начале сезона 22/23 из Нефтехимика
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