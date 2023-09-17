Красоткин отразил 43 броска в победном матче со СКА. Вратарь «Сибири» парировал 15 из них в третьем периоде

Теги Сибирь СКА КХЛ Антон Красоткин Хоккей

Антон Красоткин отразил 43 броска в матче со СКА.

«Сибирь» победила петербургский клуб (2:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Голкипер новосибирцев Антон Красоткин отразил 43 из 44 бросков в этом матче.

Единственную шайбу пропустил от форварда Валентина Зыкова во втором периоде.

В первом периоде Красоткин парировал 14 бросков, во втором – 14, в третьем – 15.

7 комментариев

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личные рекорды это не хоккей
прославился бы этому вратарю, столько радости людям принес
+10
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+10
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Dmitriy Racheev
Безызбежно - игрок дня
+8
0
+8
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Igbin
Красоткин не только этот матч провел на очень высоком уровне, но и в целом начало сезона. По моему мнению, он лучший игрок Сибири по итогам стартовой части сезона.
+6
0
+6
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личные рекорды это не хоккей
проставился
+2
0
+2
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Sever12
Красоткин с начало сезона ве игры провёл блестяще, лучший в КХЛ сегодня
0
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Олег
Это пихота Ротана плохо старалась...
Но Красоткин малодчик.....
Рыба гниёт с головы.....😀 Тойсть с ВРОТЕНБЕРГА....😆😅🤣
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chubrja
Тот случай, когда у игрока говорящая фамилия.
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