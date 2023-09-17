Красоткин отразил 43 броска в победном матче со СКА. Вратарь «Сибири» парировал 15 из них в третьем периоде
Антон Красоткин отразил 43 броска в матче со СКА.
«Сибирь» победила петербургский клуб (2:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер новосибирцев Антон Красоткин отразил 43 из 44 бросков в этом матче.
Единственную шайбу пропустил от форварда Валентина Зыкова во втором периоде.
В первом периоде Красоткин парировал 14 бросков, во втором – 14, в третьем – 15.
Но Красоткин малодчик.....
Рыба гниёт с головы.....😀 Тойсть с ВРОТЕНБЕРГА....😆😅🤣