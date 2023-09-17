Красоткин отразил 43 броска в победном матче со СКА. Вратарь «Сибири» парировал 15 из них в третьем периоде

Антон Красоткин отразил 43 броска в матче со СКА.

« » победила петербургский клуб (2:1) в игре Фонбет чемпионата .

Голкипер новосибирцев отразил 43 из 44 бросков в этом матче.

Единственную шайбу пропустил от форварда Валентина Зыкова во втором периоде.

В первом периоде Красоткин парировал 14 бросков, во втором – 14, в третьем – 15.