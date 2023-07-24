Гераськин о 4-летнем контракте с «Авангардом»: «Это плюс – осесть на одном месте и не дергаться. Рад оказаться в команде, ставящей большие задачи»

Теги Авангард КХЛ Игорь Гераськин Хоккей

Игорь Гераськин заявил, что рад оказаться в «Авангарде».

Хоккеист перешел в «Авангард» в межсезонье из «Северстали».

– Мне без разницы, где играть. Понятно, что работа разная, но мне непринципиально. Куда поставят – там и буду играть. Пока выхожу на фланге.

Понятно, что предсезонка – это всегда тяжелые нагрузки, закладываем фундамент на весь сезон. Вся работа сейчас, приходится терпеть, но все понимают, для чего это.

– Четырехлетний контракт?

– Я не склонен к тому, чтобы постоянно менять команды. Для меня это плюс – осесть на одном месте и никуда не дергаться.

Конечно, переход в «Авангард» случился немного внезапно, но я очень рад оказаться в команде, которая ставит большие задачи, – сказал нападающий Игорь Гераськин.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий