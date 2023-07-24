Гераськин о 4-летнем контракте с «Авангардом»: «Это плюс – осесть на одном месте и не дергаться. Рад оказаться в команде, ставящей большие задачи»
Игорь Гераськин заявил, что рад оказаться в «Авангарде».
Хоккеист перешел в «Авангард» в межсезонье из «Северстали».
– Мне без разницы, где играть. Понятно, что работа разная, но мне непринципиально. Куда поставят – там и буду играть. Пока выхожу на фланге.
Понятно, что предсезонка – это всегда тяжелые нагрузки, закладываем фундамент на весь сезон. Вся работа сейчас, приходится терпеть, но все понимают, для чего это.
– Четырехлетний контракт?
– Я не склонен к тому, чтобы постоянно менять команды. Для меня это плюс – осесть на одном месте и никуда не дергаться.
Конечно, переход в «Авангард» случился немного внезапно, но я очень рад оказаться в команде, которая ставит большие задачи, – сказал нападающий Игорь Гераськин.
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