Гераськин о 4-летнем контракте с «Авангардом»: «Это плюс – осесть на одном месте и не дергаться. Рад оказаться в команде, ставящей большие задачи»

Игорь Гераськин заявил, что рад оказаться в «Авангарде».

Хоккеист перешел в « » в межсезонье из «Северстали».

– Мне без разницы, где играть. Понятно, что работа разная, но мне непринципиально. Куда поставят – там и буду играть. Пока выхожу на фланге.

Понятно, что предсезонка – это всегда тяжелые нагрузки, закладываем фундамент на весь сезон. Вся работа сейчас, приходится терпеть, но все понимают, для чего это.

– Четырехлетний контракт?

– Я не склонен к тому, чтобы постоянно менять команды. Для меня это плюс – осесть на одном месте и никуда не дергаться.

Конечно, переход в «Авангард» случился немного внезапно, но я очень рад оказаться в команде, которая ставит большие задачи, – сказал нападающий .