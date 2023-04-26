Все команды хотя бы раз выиграли в гостях в этом плей-офф НХЛ. Это 2-й такой случай после расширения лиги в 1967 году

Все команды хотя бы раз выиграли в гостях в этом плей-офф НХЛ – 2-й случай в лиге с 1967 года.

« » обыграли «Каролину» (3:2) на выезде в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2-3).

Таким образом, все 16 команд в текущем розыгрыше хотя бы раз выигрывали в гостях.

Это всего второй случай после расширения НХЛ в 1967 году (в лиге стало 12 команд вместо 6), когда все команды побеждали в гостях в одном розыгрыше.

В прошлый раз это было в 2012 году, когда 16 команд одержали в общей сложности 47 побед на выезде за весь плей-офф, установив рекорд .