Овечкин работал в call-центре «Фонбет»: «Его не все узнали. Многие говорили: «Ты какой-то хоккеист?». Кто-то матом ругался: «##### себе»

Директор «Фонбет» по маркетингу поделилась рассказом о работе в call-центре.

– У нас есть клиенты, они регистрируются, и часть клиентов не делает депозит. И есть call-центр, который их обзванивает. Звонят девочки и говорят: добрый день, вы у нас зарегистрированы, не сделали депозит, для вас бонус.

И мы подумали: а что, если им позвонит Овечкин? У нас есть корпоративный ватсапп, и мы писали клиентам, что мы их наберем по видео, хотим предложить им бонус, не предупреждая, что будет Овечкин.

Оборудовали для него рабочее место оператора call-центра, и он звонил им по видео. Мы хотели оригинальную, настоящую реакцию, поэтому он делал это сам. И это было супервесело и прикольно.

Мы ему написали скрипт, по которому надо идти, но он очень быстро от него отошел и стал что-то свое рассказывать клиентам – это было клево.

Еще он спрашивал: допустим, тебе предложат – встречу со мной или 250 тысяч рублей. И он слушал ответы людей. Одна девушка сказала – я, наверное, деньги выберу, потому что мне парень не разрешит, и тут парень влезает в видеосвязи.

– А все его узнали?

– Нет, не все. Не все его узнали. Многие говорили: «Ты какой-то хоккеист?». Кто-то матом ругался. Кто-то такой: «##### себе». Это была классная, клевая реакция.

Он был в этом очень настоящий и веселый – какой он, наверное, и есть. Мы хотим смонтировать из этого видео, – сказала Алина Якиревич.

«Фонбет» – про работу Овечкина в call-центре, беттинг и титульное спонсорство КХЛ