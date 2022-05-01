Швеция выиграла ЮЧМ 2-й раз в истории. США не могут взять золото с 2017-го – самый долгий перерыв для сборной

Теги сборная США U18 сборная Швеции U18 ЧМ по хоккею юниорский Хоккей

Швеция выиграла юниорский чемпионат мира второй раз в своей истории.

В финале ЮЧМ-2022 шведы обыграли сборную США (6:4).

Ранее Швеция лишь один раз выигрывала юниорский чемпионат мира. Это произошло в 2019 году, когда шведы обыграли Россию в финале (4:3 ОТ).

Сборная США не может взять золото юниорского чемпионата мира с 2017 года, четыре турнира подряд (в 2020-м ЮЧМ не проводился из-за пандемии коронавируса). Это самый длинный перерыв в истории наиболее титулованной команды турнира (10 золотых медалей).

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