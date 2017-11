«Колорадо» – «Каролина». Варламов отразил 57 бросков и одержал победу. Это его личный рекорд

Голкипер «Колорадо» одержал победу в матче с «Каролиной» (5:3).

Российский вратарь отразил 57 бросков из 60, установив личный рекорд по количеству сэйвов за матч.

В итоге его признали первой звездой матча.

Отметим, что это второй результат по количеству отраженных бросков за всю историю франшизы. Рекорд принадлежит Рону Тагнатту, который в 1991 году отразил 70 бросков (58 – в основное время) в матче против «Бостона» (3:3).

Отметим, что в выигранных матчах за последние 60 с лишним лет сэйвов, больше чем у Варламова, сделали только три вратаря. Рекорд принадлежит Марио Лессарду из «Лос-Анджелеса» (1981 год, 65 сэйвов).

The @Avalanche won Thursday, in large part due to Semyon Varlamov. His effort put him into a tie for 4th on this list dating back 6+ decades pic.twitter.com/dPFjMvEuE1