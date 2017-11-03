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    «Колорадо» – «Каролина». Варламов отразил 57 бросков и одержал победу. Это его личный рекорд

    Теги Каролина Колорадо Семен Варламов НХЛ

    Голкипер «Колорадо» Семен Варламов одержал победу в матче с «Каролиной» (5:3). 

    Российский вратарь отразил 57 бросков из 60, установив личный рекорд по количеству сэйвов за матч. 

    В итоге его признали первой звездой матча. 

    Отметим, что это второй результат по количеству отраженных бросков за всю историю франшизы. Рекорд принадлежит Рону Тагнатту, который в 1991 году отразил 70 бросков (58 – в основное время) в матче против «Бостона» (3:3). 

    Отметим, что в выигранных матчах за последние 60 с лишним лет сэйвов, больше чем у Варламова, сделали только три вратаря. Рекорд принадлежит Марио Лессарду из «Лос-Анджелеса» (1981 год, 65 сэйвов). 

    Со статистикой Варламова можно ознакомиться здесь

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