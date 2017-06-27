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    BSN Denver: Григоренко подпишет контракт с клубом КХЛ

    Теги возможные переходы Колорадо НХЛ КХЛ Михаил Григоренко

    Нападающий Михаил Григоренко, скорее всего, подпишет контракт с клубом КХЛ. Об этом сообщает BSN Denver со ссылкой на свои источники.

    Однако отмечается, что сначала игрок будет ждать предложений от клубов НХЛ.

    Ранее «Колорадо» не стал делать квалификационное предложение Григоренко.

    Григоренко в прошедшем сезоне сыграл 75 матчей и набрал 23 (10+13) очка.

    Статистику его выступлений можно изучить здесь.

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