Нападающий Михаил Григоренко, скорее всего, подпишет контракт с клубом . Об этом сообщает BSN Denver со ссылкой на свои источники.

Однако отмечается, что сначала игрок будет ждать предложений от клубов .

Ранее «Колорадо» не стал делать квалификационное предложение Григоренко.

Григоренко в прошедшем сезоне сыграл 75 матчей и набрал 23 (10+13) очка.

Статистику его выступлений можно изучить здесь.