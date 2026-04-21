Валерий Каменский: «Овечкину 40 лет, но он в замечательной форме, мало кто в этом возрасте играет так же эффективно. Если он останется в НХЛ, побьет еще несколько рекордов, силы на это у него точно есть»
Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высказался о будущем форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).
«Если он останется в НХЛ, то побьет еще несколько рекордов, силы на это у него точно есть. Александру 40 лет, но он находится в замечательной форме, мало кто в этом возрасте играет так же эффективно.
Нет сомнений, что российские болельщики хотят увидеть его у нас, в КХЛ. Было бы здорово посмотреть на Александра на аренах нашей лиги», – сказал Каменский.