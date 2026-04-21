21

Генменеджер «Вашингтона» о межсезонье: «Если Овечкин решит остаться, пойдем одним путем, если завершит карьеру – другим. Мы сможем разработать план и с ним, и без него»

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик высказался о том, как повлияет решение Александра Овечкина на планы команды.

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

– Есть ли у вас отдельные планы на межсезонье с Ови и без него?

– Думаю, мы сможем разработать план и с ним, и без него. Это ничем не отличается от любого межсезонья, когда у некоторых игроков заканчиваются контракты, и вы можете пойти разными путями в зависимости от того, что произойдет.

То же самое и с ним, даже несмотря на то, что он величайший снайпер всех времен. Если он решит остаться, мы пойдем одним путем. Если он решит завершить карьеру, мы пойдем другим, – сказал Патрик.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: RMNB.com
Хорошо, что есть Хатсон, но нужен молодой форвард, набирающий больше очка за игру. Добротных зачетников уже перебор. Все эти Строумы и Леонарды замечательные ребята, но показатели у них ни о чем.
У Вашей даже Бэкстрем больше очка за игру не набирал в большинстве сезонов. Всегда ставка на 4 звена чуть выше среднего, умеющих толкаться(Ови и его голы выносим за скобки).
Текущий генменеджер парадигму не изменил
Ну тут не про показатели, а класс и стабильность.
Бэкс на площадке - значит больше шансов замену забить, чем пропустить. А другие товарищи при топовых соперниках молчат, а на мёртвых стату набивают.
Бэкс как Копитар, тоже по моему ни разу больше пойнт пер гейм не заканчивал сезон, но вроде как топ лиги)
Тут ситуация двоякая-еще один сезон Ови. Это как говорят сейчас хайп.битком забитые арены( и не только в Вашингтоне) в итоге прибыль а деньги там считать умеют.ну и правда Саша это как я понимаю бог раздевалки. И для молодых игроков вашиков неплохо было бы провести еще сезон с легендой. Напитаться духом команды и тд и тп. Второе- надо понимать как строить команду без него. И чем быстрее это произойдет тем лучше для команды
А что там понимать. В Вашингтоне есть ктото, кто компенсирует его 40 шайб за сезон? А в этом году на рынок такие выходят? На оба вопроса ответ - нет. Поэтому Ваша даже нужен Ови, с учетом того, что для платежки это не обременительно.
Это сейчас сарказм был с Вашей стороны??
Нет, это обычная тактика ГМа столичных.
Прошлым летом провели примерно такую кампанию
Кто бы что не говорил , я считаю что Саша уже давно всем все доказал и является самым влиятельным хоккеистом на данный момент. В физике ему не просто стало тягаться в лиге. Пора домой , брат!
Материалы по теме
Валерий Каменский: «Овечкину 40 лет, но он в замечательной форме, мало кто в этом возрасте играет так же эффективно. Если он останется в НХЛ, побьет еще несколько рекордов, силы на это у него точно есть»
20 апреля, 21:27
Генменеджер «Вашингтона» о будущем Овечкина: «Мы даем ему время, чтобы он немного отдохнул от сезона, все обдумал и поговорил с семьей»
20 апреля, 21:14
Кожевников об Овечкине: «Гордость России. Он патриот своей страны, на льду прославляет не только себя, но и весь наш хоккей. Не устаю им восхищаться»
20 апреля, 20:58
