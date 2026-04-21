Генменеджер «Вашингтона» о межсезонье: «Если Овечкин решит остаться, пойдем одним путем, если завершит карьеру – другим. Мы сможем разработать план и с ним, и без него»
Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик высказался о том, как повлияет решение Александра Овечкина на планы команды.
40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
– Есть ли у вас отдельные планы на межсезонье с Ови и без него?
– Думаю, мы сможем разработать план и с ним, и без него. Это ничем не отличается от любого межсезонья, когда у некоторых игроков заканчиваются контракты, и вы можете пойти разными путями в зависимости от того, что произойдет.
То же самое и с ним, даже несмотря на то, что он величайший снайпер всех времен. Если он решит остаться, мы пойдем одним путем. Если он решит завершить карьеру, мы пойдем другим, – сказал Патрик.
Текущий генменеджер парадигму не изменил
Бэкс на площадке - значит больше шансов замену забить, чем пропустить. А другие товарищи при топовых соперниках молчат, а на мёртвых стату набивают.
Бэкс как Копитар, тоже по моему ни разу больше пойнт пер гейм не заканчивал сезон, но вроде как топ лиги)
переподпишут Макмайкла, выписав ему 5 млн на 8 лет
заберут какого-нибудь края из фарма Флориды
ну и вернут Карлсона из Анахайма, насыпав ему 10 млн.
Прошлым летом провели примерно такую кампанию