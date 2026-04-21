Мичков без очков в серии с «Питтсбургом»: 2 броска, 2 блока за 9:32 в 2-м матче
Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативными действиями во втором матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (3:0, 2-0 в серии).
За 9:32 (1:38 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 2 блок-шота, полезность – «0».
В первой игре с «пингвинами» (3:2) Мичков также не набрал очков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
22 комментария
Ну а предложение "Мичков остался без очков" давно уже стала мемом.
Юнец Мартон пришел и сходу заявил о себе, и никакой злой Токкет его не зажимает. Ах да, он же не русский, поэтому наверное)
Все норм у Мичкова, летом поработает над выносливостью, над катанием, надеюсь. Главной надеждой он там уже не будет, переключатся на Мартона. Может снимет с него давление немного.