Мичков без очков в серии с «Питтсбургом»: 2 броска, 2 блока за 9:32 в 2-м матче

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не отметился результативными действиями во втором матче 1-го раунда Кубка Стэнли с «Питтсбургом » (3:0, 2-0 в серии).

За 9:32 (1:38 – в большинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 2 блок-шота, полезность – «0».

В первой игре с «пингвинами» (3:2) Мичков также не набрал очков.