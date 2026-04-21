  • Мартон из «Филадельфии» – 1-й игрок в истории НХЛ с 2 победными голами в 2 первых матчах в плей-офф в возрасте до 20 лет
20

Мартон из «Филадельфии» – 1-й игрок в истории НХЛ с 2 победными голами в 2 первых матчах в плей-офф в возрасте до 20 лет

19-летний Мартон забросил 2 победные шайбы в 2 первых матчах в плей-офф НХЛ.

Форвард «Филадельфии» Портер Мартон забросил победную шайбу во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Питтсбурга» (3:0, 2-0). 

На счету 19-летнего канадца 2 гола в 2 играх серии – оба стали решающими. 

Мартон – первый тинейджер (игрок в возрасте до 20 лет) в истории НХЛ, кому удалось стать автором 2 победных шайб в первых 2 матчах в плей-офф.

Если же брать не только первые кубковые матчи в карьере, то 2 подряд победных гола в плей-офф забивал еще только один тинейджер – Джо Торнтон (1999 год, «Бостон»). 

Напомним, что Мартон (6-й номер драфта НХЛ-2025) присоединился к «Флайерс» в концовке регулярного чемпионата после сезона в студенческой лиге NCAA. В 9 играх в регулярке он набрал 10 (4+6) очков. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
1-й игрок в истории НХЛ с 2 победными голами в 2 первых матчах в плей-офф в возрасте до 20 лет
А это мощно,похоже на рождение сверхновой...40+шайб в следующем сезоне кажутся не слишком сложной задачей.Наверное,окрестят новым Овечкиным.В любом случае,за ним будет очень интересно наблюдать.Удачи и,главное,без травм.
Ответ Сергей Круг
Ну причём здесь Овечкин? Других крутых игроков в НХЛ нет?
Ну причём здесь Овечкин? Других крутых игроков в НХЛ нет?
Ответ Сергей Круг
С этой овцой вы уже задолбали! Кучеров гораздо круче!
С этой овцой вы уже задолбили! Кучеров гораздо круче!
Пингвины вызывают откровенную грусть своей игрой, Мартон же производит впечатление, что на наших глазах зажигается новая и очень перспективная звезда лиги!
Мартон потенциально очень крут, надеюсь и Мичков сможет подготовиться и прибавить в следующем сезоне
Ответ H1Tretz
Ни выше, ни быстрее Мичков никогда не станет...
Ни выше, ни быстрее Мичков никогда не станет...
Лучший вариант, для Филадельфии, - обменять Мичкова.
Ответ progexpNN
В Сочи
В Сочи
Повезло летчикам с этим парнем
Не надо было в последних трех матчах ерундой заниматься. Три поражения, потерян тонус игровой у некоторых ветеранов-вот и результат.
Вот и главный претендент на Колдера в следующем сезоне...
Интересно На ЧМ увидим Селебрини-Бедард-Мартон в одном звене?
Материалы по теме
Мартон о «Филадельфии» после 3:2 с «Питтсбургом»: «Наши ветераны отлично поработали в плане обучения. Здорово, что в команде есть и парни моего возраста»
19 апреля, 07:45
Мартон из «Филадельфии» – 5-й игрок в истории НХЛ с победным голом в дебютном матче в Кубке Стэнли в возрасте до 20 лет
19 апреля, 05:25
ЦСКА может обменять Абрамова в «Салават» на Цулыгина (Михаил Зислис)
4 минуты назад
«Металлург» заменил вратаря в игре с «Ак Барсом» – 0:3. ВидеоСпортс’’ показывает 1-й матч полуфинальной серии плей-офф Fonbet КХЛ
9 минут назадВидео
Ротенберг о возвращении России: «Вчера обсудили это с Дегтяревым. Администрация президента, Минспорта и адвокаты работают одной командой»
34 минуты назад
Кубок Гагарина. «Металлург» принимает «Ак Барс» в 1-м матче серии 1/2 финала
43 минуты назадLive
Кубок Стэнли. «Каролина» сыграет с «Оттавой», «Миннесота» примет «Даллас», «Филадельфия» встретится с «Питтсбургом»
сегодня, 10:40
Третьяк о работе в ФХР: «Мы вернули наш хоккей на вершину. Как и в советские времена, 2-е или 3-е место расстраивает болельщиков. Выступали не хуже канадцев до отстранения»
сегодня, 10:29
ЮЧМ-2026. Чехия играет с Германией, Канада встретится с Норвегией, Швеция – с США, Словакия против Финляндии
сегодня, 10:01Live
Каменский о включении Тардифа в Зал славы ИИХФ: «Он этого не заслуживает. Не знаю, что он такого сделал»
сегодня, 09:59
Хоккеист ЦСКА Нестеров и Камила Валиева не расстались (Михаил Зислис)
сегодня, 09:33
«Автомобилист» расстанется с Да Костой и Мэйсеком. Француз провел в клубе 5 лет, немец – 7 (Артур Хайруллин)
сегодня, 09:19
«Торпедо» продлило контракты с тренерами Гоголевым и Кириллом Брагиным на 2 года
21 минуту назад
Кросби об удалении за приукрашивание с «Филадельфией»: «Меня ударили клюшкой по лицу. Это сошло с рук Хэтэуэю, он удачно разменялся»
49 минут назадВидео
«Юта» и «Колорадо» сыграют в «Зимней классике» 31 декабря 2026 года. Матч пройдет в Солт-Лейк-Сити
сегодня, 10:15
Тренин пропустит 4-й матч серии с «Далласом» из-за травмы. Форвард «Миннесоты» выбыл по ходу второй игры
сегодня, 09:48
Торторелла о 2:4 с «Ютой»: «Мне многое понравилось. «Вегас» сделал шаг вперед по сравнению со вторым матчем»
сегодня, 08:57
Якупов о 5:2 с «Локомотивом»: «Доминация – очень опасное слово. Есть вообще непростительные для «Авангарда» моменты, они тоже хорошо играли»
сегодня, 07:55
Купер о 2:3 с «Монреалем»: «Из трех игр в серии эта была худшей для «Тампы» – от начала до конца. Нам повезло довести дело до овертайма, Василевский выручал»
сегодня, 07:40
Шарипзянов о 5:2 в 1-м матче с «Локомотивом»: «Не согласен, что мы их размазали. Было много моментов, где «Авангард» не соответствовал своим стандартам»
сегодня, 07:30
Гранлунд набрал 1+3 в 3-м матче серии с «Эдмонтоном» и повторил рекорд «Анахайма» по очкам за игру в плей-офф
сегодня, 07:10
Драйзайтль догнал Овечкина по очкам в плей-офф НХЛ (147). Они делят 9-е место среди европейцев в истории лиги
сегодня, 06:46
