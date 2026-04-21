Мартон из «Филадельфии» – 1-й игрок в истории НХЛ с 2 победными голами в 2 первых матчах в плей-офф в возрасте до 20 лет
19-летний Мартон забросил 2 победные шайбы в 2 первых матчах в плей-офф НХЛ.
Форвард «Филадельфии» Портер Мартон забросил победную шайбу во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Питтсбурга» (3:0, 2-0).
На счету 19-летнего канадца 2 гола в 2 играх серии – оба стали решающими.
Мартон – первый тинейджер (игрок в возрасте до 20 лет) в истории НХЛ, кому удалось стать автором 2 победных шайб в первых 2 матчах в плей-офф.
Если же брать не только первые кубковые матчи в карьере, то 2 подряд победных гола в плей-офф забивал еще только один тинейджер – Джо Торнтон (1999 год, «Бостон»).
Напомним, что Мартон (6-й номер драфта НХЛ-2025) присоединился к «Флайерс» в концовке регулярного чемпионата после сезона в студенческой лиге NCAA. В 9 играх в регулярке он набрал 10 (4+6) очков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
20 комментариев
А это мощно,похоже на рождение сверхновой...40+шайб в следующем сезоне кажутся не слишком сложной задачей.Наверное,окрестят новым Овечкиным.В любом случае,за ним будет очень интересно наблюдать.Удачи и,главное,без травм.
Лучший вариант, для Филадельфии, - обменять Мичкова.